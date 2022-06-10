巴西聽奧網球金后與羽球小將 獲頒「台南之光」

2022第24屆夏季達福林匹克運動會（巴西聽奧），台南市網球金后林家文勇奪1金2銀、羽球小將劉浩恩獲混合團體賽銅牌，市長黃偉哲今天接見2名好手頒發「台南之光」獎牌，也感謝長期在基層培育選手的教練，並與市民分享榮耀與喜悅。

黃偉哲表示，林家文目前就讀台南大學體育研究所，2歲時被檢查出聽神經輕度病變，從國小四年級開始接觸網球，國一時參加台南市中等學校運動會一舉奪下冠軍，更於上屆2017年土耳其薩姆松聽奧首奪女單及女雙金牌，時隔5年在本屆巴西聽奧網球女雙項目挑戰二連霸成功。3度站上聽奧殿堂的林家文，每次的比賽都成為她最寶貴的經驗。

教育局長鄭新輝表示，就讀南寧高中劉浩恩曾在2019年世界聽障青年羽球錦標賽代表中華隊出賽，上月聽奧羽球混合團體賽獲銅牌，表現可圈可點。

重度聽障的劉浩恩博愛國小二年級時加入羽球社團，在啟蒙階段打下紮實基礎，國三參加台南市代表隊選拔奪聽障男單冠軍，是劉浩恩人生首面金牌，他很高興沒辜負教練期望。而今劉浩恩堅定地朝國手路邁進，積極在比賽中增加經驗值，從對手身上學習，讓自身實力變得更成熟。