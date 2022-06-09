獨／聖約翰科大112學年擬部分停招 7月前需籌6000萬

新北淡水的聖約翰科大招生連年不振，導致財務狀況每況愈下。據了解，該校上月已和師生召開112學年系停招說明會，三大學院各類學制都有科系停招。聖約翰科大主秘黃寶瑛坦言，學校招生狀況不太好，導致入不敷出，校務會議已通過將在一一二學年度停招部分學制，但仍要報請教育部核定。

教育部技職司證實，該校截至今年四月，可用資金僅剩五六〇〇多萬元，已令其捐資；另有聽聞該校預計於一一二學年度起全面停招，並於上月在校內召開過相關說明會，不過尚未收到學校正式申請停辦、停招事宜。

一名教師近日向本報透露，聖約翰科大五月陸續和師生召開112學年系停招說明會，「已經做好心理準備。」能力不錯的老師已陸續轉往他校任職，「良禽擇木而棲，不然怎麼辦。」

教育部技職司證實，111學年九月起，聖約翰先停招三個學系，分別為四技日間部時尚經營管理系、創意設計系，以及四技進修部資訊工程系。續存包括進修部、日間部以及二專、四技、碩士班、在職專班等還有26個科系所。續存科系所中，招生名額最多者為四技日間部電機工程系，招生名額50人，四技進修部中電機工程系以及該校招牌機械與車輛工程系也有25個招生名額。

根據教育部數據，聖約翰科大108學年度全校註冊人數還有540人，註冊率43.65％；109學年全校註冊人數則剩下352人，註冊率40.05%；110學年註冊人數僅剩212人，註冊率40.46％。

黃寶瑛說，有些科系有進修部、二專、四技、研究所，在職專班等學制，太多太發散，一一二學年度將停招部分學制。

此外，為維護現有學生權益，教育部指出，聖約翰科大今年四月可用資金僅剩5600多萬，但每月支出高達近三千萬元，財務狀況惡化。已於今年3月發函學校，請董事會於7月底前籌措6千萬元，若屆期未完成將列為「專案輔導學校」。

根據聖約翰科大資料顯示，110學年學校收入僅2.25億元，支出3.97億元，一年就赤字1.7億元，其中教師人事費2.23億元。

黃寶瑛僅說，確實將挹注，但金額與期程不便透露。不過若按聖約翰科大揭露的資訊來看，110學年度捐贈收入僅1千萬恐怕也是杯水車薪。

私校工會理事長尤榮輝評析，聖約翰科大應是先縮編、停招部分科系，若想不列專輔就得先減人事成本、降低開支，但111學年人事成本還是相當高，評估已經動作太慢、緩不濟急。

尤榮輝說，董事會其實可思考與同屬教會體系的馬偕醫學院、真理大學合併，或者逐漸縮編進入停招、停辦程序，如果沒有被列入專輔學校，之後也應該思考如何轉型。