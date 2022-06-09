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三度獲獎 北市教育局親師生平台奪今年SCAPA大獎

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
台北市教育局以「實現校園數位4.0的關鍵─親師生平台」參與IDC亞太區智慧城市SCAPA大獎。圖／台北市教育局提供
台北市教育局以「實現校園數位4.0的關鍵─親師生平台」參與IDC亞太區智慧城市SCAPA大獎。圖／台北市教育局提供

台北市「親師生平台／酷課APP」推出至今累計下載量已近14萬人次，台北市教育局以「實現校園數位4.0的關鍵─親師生平台」參與IDC亞太區智慧城市SCAPA大獎，從330件亞太區城市提案脫穎而出，歷經六輪評選，最終和新加坡並列奪下2022年SCAPA教育類大獎，這是台北市教育局自2019年參賽以來第三次獲獎，也是全台唯一教育類獲獎紀錄保持者。

教育局表示，教育局致力打造智慧校園，2022年提案參賽的「親師生平台／酷課APP」，是教育局以「台北酷課雲」建置經驗為基礎，歷經長久籌備及測試，去年9月正式推出以「校園智慧社群核心」為概念打造的全新服務。讓學生從刷卡踏進校門開始，輕鬆享受全日智慧校園生活。

教育局表示，「親師生平台／酷課APP」整合校園原本複雜多元的系統、資料庫與軟硬體設備，提供親師聯繫、數據查調等8大智慧校園整合服務，包含電子聯絡簿、調查表回條及班級通知事項等12項核心功能，是以增進親師合作、師生溝通為出發點設計的多功能APP。

教育局表示，「親師生平台」可連結各項校園資訊設備，包括教室大尺寸觸控螢幕、學生平板及筆記型電腦等學習載具、校園體溫感測簽到裝置等，滿足親師生在課堂、家庭、校園不同情境使用需求，並能即時彙整各項數據資料，以數位治理概念協助學校管理者精進校務經營，加速智慧學習、智慧教學等「6i智慧校園」轉型。

教育局表示，「親師生平台／酷課APP」在疫情停課期間也持續擴充功能，減少校園行政負擔，例如學校可運用調查表回條功能，調查全校學生疫苗接種意願，原本可能要印製大量紙本表單，並花一兩周時間寄送、催收和彙整的資料，現在只須一至二天就能完成線上調查及統計，減輕導師及行政人員負擔。

教育局表示，酷課APP也提供線上請假、線上繳費、學生到離校通知及課堂點名功能，家長無須出門即可一鍵完成子女請假及學雜費繳費，也讓校方隨時掌握全校學生每節課到課及防疫請假狀況，大幅提升學校行政效率。

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