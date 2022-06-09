2歲專班泡沫化 教育部：生理年齡3歲與學齡3歲可同班

教育部擬開放生理年齡滿3歲幼兒，直接進入小班就讀，被教育以及幼兒團體罵翻，甚至直指若政策付諸實行，2歲專班政策將泡沫化。教育部稍早發出聲明稿表示，此次修法只調整讓生理年齡3歲與學齡3歲幼兒有在同一個班級的機會，因此，不會產生各種年齡同時在一個班級的情形。

教育部指出，這次條文修正，是「生理年齡滿3歲幼兒」如要在學齡3歲班級就學，必須「同時符合」三項要件始得辦理。第一，幼兒園內必須設有3歲專班，如果幼兒園沒有設置3歲專班，就不符合招收要件。第二，幼兒園內未設置2歲專班或2歲專班已額滿，但3歲專班尚有餘額。第三，幼兒必須生理年齡滿3歲的當月（亦即出生月份），才可入班。

教育部說明，原來已經是採2個（含）以上年齡進行混齡編班的班級，不是本次修法適用對象，因此，不會有生理年齡3歲幼兒與各種不同年齡幼兒同時在一個班級接受教保課程的情形。

不過，兩歲專班許多教室設置跟三歲不同，例如廁所必須設置在教室裡面，三歲後班級則不需要。全教總今天上午召開記者會指出，幼教政策必須要奠基在教育專業與幼兒福祉之上。學籍界線是教育政策與資源分配的重要標準，更是衡量學童生心理發展狀態的依據，此舉更牽涉到所有階段的學籍計算原則，這種原則如果都可以輕易變動，教育部未來是要怎樣執行其他教育法令。