彰化唯一請學生喝營養飲品 停課不停止供應好暖心

彰化縣溪州鄉人口數在全縣排名倒數第七，社會福利「輸人不輸陣」，鄉民代表會通過鄉公所提案，從今年5月16日起補助全鄉國中小學生飲用牛奶和豆漿，實施一周就遇上暫停實體課程，鄉長江淑芬今到溪州國小感謝校方繼續提供給到校學童飲用，照顧溪州學子的愛心不停息。

截至今年5月底，溪州鄉人口2萬8773人，排在竹塘、大城、線西、田尾、二水、芬園之後，不過和這6鄉一樣都呈現人口持續下滑現象，但溪州鄉公所力挽狂瀾，去年起實施生育津貼補助，今年4月提案請鄉內國中小學生飲用營養飲品獲鄉民代表會通過，5月16日到今年12月底請全鄉1500名學子喝牛奶和豆漿。

「謝謝溪州鄉公所，謝謝溪州鄉代表會。」溪州國小今天到校上課的學童大聲喊出感謝。溪州國小校長鄭麗雅說，溪州鄉所會照顧鄉內學子，以每人每周40元請喝營養飲品，學校按照採購合約供應保久乳、豆奶和鮮奶，每名學童每周2至3天喝飲品，如有乳糖不耐症，全數改發給豆奶，補充孩子的營養。

鄉長江淑芬表示，鄉公所在鄉代會全力支持下追加預算156萬1680元，從5月16日起推動營養餐點計畫，請鄉內兩所國中、9所國小（含成功西畔分校）合計1446名學生飲用保久乳、鮮奶和豆漿，適逢COVID-19疫情嚴峻學校暫停實體課程，溪州國小仍把飲品送給到校學童飲用，讓鄉公所相當感謝。

江淑芬說，希望美意不因遠距教學打折，等學生返校，鄉公所會拜託學校把先前未到校期間「累積」沒送的營養飲品全數補發，暑假期間如有學生返校參加活動，鄉公所也拜託學校照常發給。

彰化縣26鄉鎮市，原本鹿港鎮公所請鎮內幼兒園小朋友喝牛奶和豆漿，但3年前停辦。鎮公所表示，經過逐一拜訪學校、幼兒園普查民意，學校和園方反映小朋友不是很愛喝，鎮公所打算把經費用在補助學雜費，因中央已補助，科目重複於法不合，鎮公所即把喝營養飲品的經費用在其它社會福利，停辦幼童免費喝牛奶和豆漿的政策。