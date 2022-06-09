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南開科大教職員抗議黑箱捐校 教團：部派董事缺乏智慧

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
私校工會則評，南開科大部派公益董事不懂私校退場程序，思慮不周且動作粗糙莽撞、缺乏智慧。本報資料照片
私校工會則評，南開科大部派公益董事不懂私校退場程序，思慮不周且動作粗糙莽撞、缺乏智慧。本報資料照片

南開科技大學現任董事顧珮箴昨天發布影片，抗議部分董事會成員對暨南大學的「不樂之捐」，教師權益促進會更質疑捐校過程黑箱作業，擬向法院提起訴訟。私校工會則評，南開科大部派公益董事不懂私校退場程序，思慮不周且動作粗糙莽撞、缺乏智慧。

暨南大學昨日證實接獲南開科大董事會函詢是否有意接受捐贈。然而南開科大創辦人顧李淑華次女、現任董事顧珮箴則錄製影片抨擊，表示南開不是教育部列冊的專案輔導學校，更形容現任董事會形同「繼母」，捐贈案近似於選女婿，卻選上一個深山老林裡臥病多年的窮秀才暨南大學。

南開教職員工也不服校產捐贈一案，上百人組成權益促進會拉布條反對停招及捐校，並質疑校方「黑箱捐校」違法將提訴訟。

私校工會理事長尤榮輝表示，南開科大董事會未經與師生溝通，即發函暨大探詢捐贈及接收校產意願，消息曝光才引發軒然大波。教師群起反對、董事拍片爆料捐款暨大決策不當，突顯南開科大部派公益董事不懂私校退場程序，思慮不周且動作粗糙莽撞、缺乏智慧。

尤榮輝說，學校停招、停辦事關重大也是高度敏感議題，應先擬訂教職員生安置計畫並與校內師生充分溝通，確保教職員生權益後，經校務會議討論後逐年、逐步停招系所，最後才能對外宣布全面停招，等到停辧後再來決定是要改辧其他公益事業，或捐贈給政府或公立大學也不遲。南開科大董事會卻反其道而行提早曝光捐校案，等同啟動自毁程序，造成師生不安也會讓捐校案胎死腹中。

面臨退場危機私校通常有三條路可循，與他校合併，或轉型改辧其他學制學校或改辦文化、教育或社福事業，以及校產捐贈或歸公。尤榮輝說，前二者可避免校產充公，建議有意退場的私校董事會可積極思考合併及轉型，但無論採何種方式退場，做好校內溝通並妥善安置教職員生是基本工作。

尤榮輝也呼籲面臨退場私校務必熟悉法定退場程序，至少三年前啟動準備工作，低調進行並誠懇與師生溝通及做好安置，才不會像首府大學、華夏科大及南開科大造成紛爭與恐慌。

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