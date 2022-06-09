台南英語智慧城市平台結合古蹟任務 徵作品祭出獎金

台南市府結合經濟部工業局智慧城鄉生活應用補助計畫資源，與希伯崙及樂學網數位公司攜手合作「英語智慧城市共創平台」，製作以台南古蹟為主題的英語學習創作影片，讓學生學習自己所在城市的英語，更能有效提升英語使用機會與頻率，辦理英語學習創作作品徵選，總獎金獎品價值超過30萬元，鼓勵師生共創屬於自己的智慧英語城市。

教育局長鄭新輝表示，本計畫以台南古蹟為主題，轉化為數位英語學習單元內容，並從中選出「安平老街」、「南區文史」及「後壁俗女」三條學習路線，其中包含安平古堡、安平樹屋、台南孔廟、台南大天后宮、菁寮老街、墨林文物館等知名古蹟的英語學習創作影片。

英語學習創作作品徵選，徵件延長至今年10月15日，詳情請見徵件網址： https://bslcity.com.tw/ ，涵蓋有聲繪本、圖解場域、影片製作、旁白配音等組別，歡迎台南學子踴躍參與。

研考會主委戴偉峻說，生活中的英語比在教室裡的英語困難許多，英語智慧城市共創平台結合國際交流與其他國家學生進行線上互動，讓學子能在地學習、開拓國際視野，逐步提升未來競爭力。

市長黃偉哲表示，英語的穿透力及國際性是最強的，台南市長年透過多元模式推動英語教學，這次英語智慧城市共創平台計畫將英語教學再升級，透過線上平台就可以在古蹟路線內進行探索任務，數位科技讓雙語教育充滿生活化與趣味化。