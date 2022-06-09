聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南英語智慧城市平台結合古蹟任務 徵作品祭出獎金
台南市府結合經濟部工業局智慧城鄉生活應用補助計畫資源，與希伯崙及樂學網數位公司攜手合作「英語智慧城市共創平台」，製作以台南古蹟為主題的英語學習創作影片，讓學生學習自己所在城市的英語，更能有效提升英語使用機會與頻率，辦理英語學習創作作品徵選，總獎金獎品價值超過30萬元，鼓勵師生共創屬於自己的智慧英語城市。
教育局長鄭新輝表示，本計畫以台南古蹟為主題，轉化為數位英語學習單元內容，並從中選出「安平老街」、「南區文史」及「後壁俗女」三條學習路線，其中包含安平古堡、安平樹屋、台南孔廟、台南大天后宮、菁寮老街、墨林文物館等知名古蹟的英語學習創作影片。
英語學習創作作品徵選，徵件延長至今年10月15日，詳情請見徵件網址： https://bslcity.com.tw/ ，涵蓋有聲繪本、圖解場域、影片製作、旁白配音等組別，歡迎台南學子踴躍參與。
研考會主委戴偉峻說，生活中的英語比在教室裡的英語困難許多，英語智慧城市共創平台結合國際交流與其他國家學生進行線上互動，讓學子能在地學習、開拓國際視野，逐步提升未來競爭力。
市長黃偉哲表示，英語的穿透力及國際性是最強的，台南市長年透過多元模式推動英語教學，這次英語智慧城市共創平台計畫將英語教學再升級，透過線上平台就可以在古蹟路線內進行探索任務，數位科技讓雙語教育充滿生活化與趣味化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言