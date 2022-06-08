海大有教授長期霸凌博士生 校評會決議停聘2年引發議論

基隆市國立海洋大學一名林姓教授，長期霸凌他指導的博士生，學校教師評審委員會決議停聘2年，引發議論。校方今天表示，本案仍在處理程序階段，已將決議發函通知當事人並陳報教育部，後續將依教育部指示辦理後續事宜。

鏡週刊今天報導，這名博士生已休學，去年9月他指控被林姓教授霸凌，海大成立防制校園霸凌因應小組，訪談當事人雙方及10名知情師生後，調查報告羅列林曾有掌摑學生致損壞眼鏡、當眾毆頭、指甲抓脖、抓頭撞白板、麥克風丟擲、惡言辱罵等行為，時間長達5年。

鏡週刊報導，林姓教授以身體欠佳，前年10月要這名博士生搬到他的租屋處同住照顧他。博士生不敢違逆勉強同意，除要載林上下班，還要幫林搥背、量血壓、洗衣服、掃地拖地，林還動不動就打罵他。

這起校園霸凌事件經系、院教師評審委員會調查，認定林姓教授霸凌學生，建議校方解聘。海大校教評會討論後，以林從事教學與研究工作，曾獲優良教師獎，對學校有貢獻，應該給他改過自新的機會，今年3月決議停聘2年。博士生認為處分過輕，接到校方通知後提出申復，整起事件尚未落幕。

海大今天表示，在獲知林姓教授疑對博士生施暴後，隨即依校園霸凌事件處理流程進行校安通報，並成立調查小組啟動調查程序。此案目前仍在處理程序階段，已將教評會決議發函通知雙方當事人，同時將會議結果陳報教育部，後續學校將會遵照教育部指示，辦理後續相關事宜。