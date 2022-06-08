獨／嘉市宏仁女中、立仁高中法人合併 併校計畫校名曝

少子女化衝擊，不少私校思索如何續命，近來也吹起「私私併」風潮，董事會先整併後再走向併校「瘦身」。如嘉義市長黃敏惠高中母校宏仁女中，與相距六公里外的立仁高中，兩校董事長皆為天主教台北總主教鍾安住，董事成員也相仿，日前已獲教育部私校諮詢會同意合併。校方不諱言，為減少人力開銷，下一步是併校，讓立仁師生移來宏仁校區，以「宏仁」校名為主，立仁空校舍用途另待研議。

實際上，近十年內包含輔仁大學、聖心高中、聖心小學三校法人於2012年合併；康寧大學、康寧護專法人2013年合併，並於兩年後併校；馬偕醫學院、馬偕護專法人也於2015年合併。

教育界人士指出，若依私校法退場，私校董事會若握有兩所以上學校，當一校折翼，仍能守住校產與董事席次，「私私併」將成趨勢。但若不幸其中一校被列為專輔且停招，依退場條例，董事會結構將出現巨大改變，即便可保住校產，既有董事會也將失去決策權。

有關宏仁、立仁兩校董事會合併案，教育部證實正在內部程序中，私校諮詢會意見屬諮詢意見性質；後續主管機關將參考其諮詢意見，依法續處。

宏仁女中校長劉應瑜說，在兩校法人合併後，下一步預計要併校，目前仍規畫中，擬讓立仁師生移來宏仁校區，初估會減兩名行政人員；立仁高中代理校長吳秀蘭說，目前學校剩下三個班，學生減且朝併校邁進，目前三名老師、三名職員接受優退或優離方案。

不過立仁校內也傳出異音，一名立仁教師透露，校方表達必須減少教職員，目前離職老師的年資都還沒到，還想繼續教下去，有的家裡孩子小，或也不想適應新環境，但不優離的下一步恐面臨資遣，能不接受嗎？

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，若併校只是為了節省人事開支，或規避私校退場目的，主管機關必須留意併校後的師生權益。

高教工會組織部主任林柏儀也說，併校應要創造一加一大於二的效益，若兩所性質相仿的私中要合併，實在看不出教育目的，甚至可能涉及規避校產公共化，恐怕就是「假合併」，要從審查端把關。

靜宜大學監察人陳振貴分析，私校法讓持有兩校以上的法人能續命，就算一校停辦，董事會也不至於被解散，或讓學校合併則能撙節開支，兩條路「利皆大於弊」。他預期，未來若是同一宗教，又或是性質相近的法人將有積極整併的可能，但也要留意大校併小校，可能會引發校內師生茶壺風暴。

但若同一法人轄下有其中一校，被依私校退場條例列為專輔學校且停招，一位不具名教育界人士指出，屆時董事會將被重組，當原董事席次少於三分之一，其餘為公正人士與教職員，若占多數的董事沒有募款能力，占少數的董事失去經營權，也不願募款，「這不是巧門，而是死穴」。

有關宏仁女中與立人高中的併校案，兩校校方表示，併校都還在規畫中，不確定能否順利獲准，獲核准後需至少三個月的準備期，合併兩校一事時程未定，不清楚能否趕得及111學年度下學期，或112學年度新學期。不過，若兩校能成功合併，可望成為國內私中「私私併」的首例。

嘉義市教師職業工會理事長林文章說，宏仁女中現有十幾名老師是工會會員、立仁高中僅一名老師，還未接到老師反映或陳情併校的問題，但以工會立場，不論併校或裁撤，呼籲一定要兼顧原有老師意願、工作權益。

劉應瑜指出，未來學校將擁有原宏仁女中的國中、高中部，立仁高中的綜合高中部，國中生畢業的選擇更多，因應高中近年需多元課程，綜高的師資能協助開設選修課，高中學生可以選擇領域會更多。