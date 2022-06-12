僑泰推台加雙聯學位 助學生爭取直升百大名校

文／ 僑泰高中 提供

因應2030雙語國家政策，拓展學生海外升學進路，僑泰高中與加拿大布萊斯學院簽訂MOU，合作推動台加高中雙聯學程，學生在台僅需額外修畢6門線上課程，三年即可取得台加高中雙文憑，以加拿大本地生的身分申請海外大學，開啟直升世界百大名校的捷徑。

簽約儀式在僑泰高中舉行，布萊斯學院教育總監Dr.Peter Chen、僑泰校長溫順德、家長會長賴富源出席。雙方除簽訂合作協議、交換禮品外，Peter Chen更詳細介紹雙聯學制的優勢及特色，加拿大布萊斯學院執行長Mr.Jonathan Harm也透過預錄影片，向僑泰高中的師長們問候，並表達高度的合作意願。

僑泰高中與加拿大布萊斯學院簽訂MOU，合作推動台加高中雙聯學程。 圖／僑泰高中 提供
僑泰高中與加拿大布萊斯學院簽訂MOU，合作推動台加高中雙聯學程。 圖／僑泰高中 提供

Jonathan Harm表示，布萊斯學院提供學生無縫接軌海外知名大學的機會，也以這樣的成就為傲，非常榮幸能與僑泰高中合作，共同推動雙聯學位。僑泰高中在升學方面有亮眼表現，學生人數在台灣也排名前五，期盼未來雙方能深化合作關係，為僑泰挹注更多線上師資和學習資源。

教育總監Peter Chen指出，布萊斯學院擁有完整的教學支持系統，雙聯學制需修習6門線上課程，由加拿大安大略中學老師授課，並安排課後輔導及線上家教，且由台籍導師掌握每位學生的學習進度，學習規劃周延完善。

近年更積極與世界名校簽訂直升協議，強化學子升學輔導，未來與僑泰高中將縝密合作，期待能作為中部地區雙聯學制的榜樣。

溫順德說，為拓展學生全球視野，提升國際移動力，校方除延聘外師授課、引進各類英文線上課程、強化英文檢定績效外、也積極推動國際教育交流，成果豐碩。

今年高中部更增設「雙語國際班」，且與加拿大排名第一的私校布萊斯學院合作，共同推動雙聯學程，深化兩校的交流，不僅開啟學生直升美、加、英、澳世界百大名校的捷徑，也是僑泰走向國際化的重要里程碑，意義重大。

圖／僑泰高中 提供
圖／僑泰高中 提供

圖／僑泰高中 提供
圖／僑泰高中 提供

相關新聞

私校退場 擬每校最高補助2千萬

受少子化衝擊，辦學不佳私校將迎來震盪期，教育部為此設立「學校退場基金」，專案輔導學校可於最後停招退場階段申請支付學生安置...

私校退場條例形同「送終條款」 學者籲立法再開生源

私校退場條例旨在協助辦學不善的學校退場，但也有立委形容退場條例形同「送終法案」。眼下後段私立學校面臨招生危機一一退場，教...

世新等3私大下學年擬漲學雜費 4年每生恐多負擔8800元

世新等3間私立大學曾欲調漲107年學士學雜費，但遭教育部否准而興訟，去年則由台北高等行政法院判決三校勝訴。教育部將在11...

國中教師連甄登場 新北錄取率僅4.16%

新北市立國民中學111學年度教師聯合甄選初試於今登場，今年國中教師開缺124名，報名人數共2979人，平均錄取率約4.1...

退場條例形同「送終法案」 學者：開發生源 給私校希望

私校退場條例旨在協助辦學不善的學校退場，但也有立委形容退場條例形同「送終法案」。學者則認為，教育部一手撥款處理私校退場，...

迎私立學校退場潮 教部基金擬撥一校2千萬送最後一程

受少子化衝擊辦學不佳私校將迎來震盪期，教育部對此設立「學校退場基金」，專案輔導學校可於最後停招退場階段申請支付學生安置、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。