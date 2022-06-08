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世界和平會支持閱讀活動帶來的改變

聯合報／ 教育事業部
世界和平會推動學無貧頸活動，也與好讀周報合作推動推動讀報、閱讀寫作。圖／世界和平會提
世界和平會推動學無貧頸活動，也與好讀周報合作推動推動讀報、閱讀寫作。圖／世界和平會提

因為世界和平會的善意，一年前，花蓮新城國中老師王瓊涓開始推動讀報，一年後，她看到學生因投稿上榜產生的自信、想讓自己變得更好的改變，她說「當時和世界和平會申請《好讀周報》，是最棒的決定」。

王瓊涓說，以前因資源少，學生沒有閱讀習慣，學習動力也低，有了好讀可以推動讀報後，她將《好讀周報》內的圖擊隊整理成學習單，鼓勵學生透過答題、投稿，練寫短文，點點滴滴累積下來，近半年有近30人獲獎。當學生看到名字被印在報紙上，這難得的肯定與鼓勵，使他們愈來愈有自信，也激勵更多學生投稿，「校園學習氛圍，因為讀報變得正向、積極」。

她也鼓勵學生寫周記、分組繪製心智圖，或把國際新聞剪下來張貼在走廊上的世界地圖，完工後吸引許多人駐足，有人談新聞事件，有人研究發生地，或討論事件的意義，「閱讀的好處就像漣漪，一旦激起就會擴散，甚至是翻轉學生的人生。」

有類似經驗的，還有澎湖縣的將澳國中，該校國文老師洪筱仙說，將澳是離島中的離島，學生以前沒有看新聞的習慣，「還好有世界和平會、有好讀周報，學生透過報紙了解世界脈動、擴展視野，已經有學生找我聊烏俄戰爭、世界局勢。」

雲林斗六國中老師蔡明桂也是因世界和平會的協助, 才開始用好讀學習單、圖擊隊引導學生讀報，她以658期好讀為例，心理師陳志恆撰文分享「交錯閱讀思考型與記憶型的科目是保持專注力的方法」，有學生「親身實驗」五小時後在聯絡簿記錄心得，並強調效果意外的好，「我覺得好讀周報就像美國隊長、蝙蝠俠，會適時幫助學生，讓學生愛上閱讀。」

世界和平會與好讀周報合作「推動讀報、閱讀寫作」，這一年多來，收到許多偏鄉老師的感謝，社工督導鄧湘樺表示，世界和平會成立十多年，從關心弱勢孩童的早餐開始，到補助學校成立社團、舉辦營隊、陪伴孩子閱讀，工作人員發現孩子變得愛閱讀、敢表達、有自信，因此主動聯絡好讀周報，希望更多偏鄉學子也能在讀報中認識世界、擴展視野。

鄧湘樺強調，閱讀能讓孩子遊歷不同的世界、發現生命中的美好事物，「閱讀習慣」則是孩子送給自己的禮物，期許有更多孩子因閱讀而有不一樣的生命經驗。

花蓮縣新城國中學生讀好讀周報寫周記，記錄生活中的國際大事。圖／王瓊涓提供
花蓮縣新城國中學生讀好讀周報寫周記，記錄生活中的國際大事。圖／王瓊涓提供
澎湖縣將澳國中的學生讀報後寫下每周心得。（圖／將澳國中洪筱仙老師提供）
澎湖縣將澳國中的學生讀報後寫下每周心得。（圖／將澳國中洪筱仙老師提供）
世界和平會投入搶救受飢兒- 貧弱家庭兒童營養餐食服務外，也關注兒童青少年閱讀寫作能力提升。圖／世界和平會提供
世界和平會投入搶救受飢兒- 貧弱家庭兒童營養餐食服務外，也關注兒童青少年閱讀寫作能力提升。圖／世界和平會提供

好讀周報 偏鄉

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