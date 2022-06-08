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南開科大財務慘況曝 暨大公聽會讚：捐校有勇氣

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國立暨南國際大學。圖／本報資料照片
國立暨南國際大學。圖／本報資料照片

南開科技大學研議捐贈校產給國立暨南國際大學，暨大今召開首場公聽會，在會中公布南開招生財務狀況每況愈下，對該校董事會未雨綢繆規劃捐校大讚「有勇氣」；學生則對兩校畢業證書發放有疑慮，校方對此重申「原校就學、原校畢業」，暨大學生權益及學歷不會因捐贈案受影響。

暨大指出，5月31日已接獲南開科大董事會函詢有無意願承接該校校產，因此根據來文，啟動校內行政程序，第一步就是辦理校內公聽會，聽取師生建言，後續逐步將該提案送交行政會議與校務會議討論，今天討論結果也會函覆南開科大。

今天由暨大辦理的「南開科大董事會有意捐贈所轄南開科大予本校」首場公聽會，採實體、線上同步進行，僅限校內教職員工及學生參加，吸引152人共同參與，校方則在會議一開始就說明，「此為擬『捐贈』案，並非『公併私』」。

暨大主任秘書曾永平說，根據「國立大學合併推動辦法」，合併是指2所以上國立大學校院連同其分校、分部、專科部或技術型高級中等學校部之合併；「私立學校法」則是學校法人得同時或先後申請設立各級、各類學校，並得申請合併已立案之私立學校。以上的規定適用於「公公併」及「私私併」，對於「公併私」並無法源依據，因此為「擬『捐贈』案，並非『公併私』」。

暨大主計室主任洪伯暉進一步指出，根據大專校院資訊公開平台的財務資料，南開科大學雜費占總收入的66.41％，該校107學年度學雜費收入約4億元，108學年度銳減為3億5千萬元，109學年度更低於3億元；且少子化嚴重，從目前至117年的整體生源將持續每年減少約8000人。

暨大表示，南開科大若不提早規劃，未來恐發不出全薪，屆時在校生連能否「原校畢業」都不一定。對於南開科大董事會未雨綢繆，擬循「私校法」規劃將該校校產捐贈給暨大，實為勇於承擔與兼顧師生權益的作法，需要極大的決心與勇氣。

公聽會上有學生詢問，傳聞南開科大學生在捐校後將可取得暨大畢業證書，憂心捐贈案恐影響學生權益；校方澄清，暨大是以「原校就學、原校畢業」原則安置既有學生，因此由南開科大招收的學生，不會取得暨大的畢業證書，因此暨大學生的權益與學歷的價值，絕對不會因捐贈案受影響。

南開科技大學研議捐贈校產給國立暨南國際大學，暨大今召開首場師生公聽會。圖／暨大提供
南開科技大學研議捐贈校產給國立暨南國際大學，暨大今召開首場師生公聽會。圖／暨大提供

大學生 少子化

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