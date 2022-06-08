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成大校長遴選罕見推薦人數不足 校方：可能宣傳不足

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
成功大學目前進行下任校長遴選中，但卻傳出沒有校外人士參與。本報資料照片
成功大學目前進行下任校長遴選中，但卻傳出沒有校外人士參與。本報資料照片

成大現任校長蘇慧貞兩任任期將在明年1月屆滿，學校啟動新任校長遴選，但徵求多時，卻罕見的只有兩名校內人士獲推薦，不符合遴選辦法中推薦至少6人，只好延長，這在國立大學校長遴選中是相當少見的情況，成大副校長李俊璋表示，推薦不足可能是宣傳不夠，將再延長推薦到6月20日，歡迎各界踴躍推薦優秀人選。

由於台大之前校長遴選發生很大的爭議，校長一職「懸缺」多時，教育部在去年針對國立大學校長遴選，大幅修正相關辦法，包括遴選委員與候選人間必須要有利益迴避，如果連續3次選不出來時、遴選委員會應解散等，修正後已有包括清華大學等校，順利選出新校長。

據悉，成大從5月1日到31日向海內外公開徵求校長人選，請求各方推薦給遴選委員會（依規定不能自薦），但被推薦者除了現任副校長蘇芳慶外，只有另一名校內老師，而之前PTT上有爆料指遴選黑箱作業，新校長早就「內定」，是否因此影響校外人士參與遴選的意願，李俊璋表示，爆料都是臆測之說，委員都是社會公正人士，產生的過程也都是各院公開作業，並沒有內定的問題。

李俊璋表示，委員會有接到超過10封的推薦信，集中在這兩名校內人士，也有推薦校外，但初步審查，不符合「擔任教授5年以上、教育行政工作3年以上」的規定，符合資格的只有兩人，經委員會決議再延長公開推薦時間到6月20日，會努力再請各方推薦，達到6人以上的標準。

李俊璋表示，各國立大學校長遴選推薦時間多數是兩個月，成大這次只有一個月，可能時間太趕，讓很多人來不及推薦，目前海外校友會也有意推薦人選，後續應該會再推出。而之前在國內外的媒體都有宣傳公開徵求校長。

校長遴選 成大

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