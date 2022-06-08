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教育部修訂學生自傷3級預防計畫 增列建物防墜安全檢核表

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部說，將定期統計分析，檢核相關計畫落實辦理情形及成效，建立友善校園。本報資料照片
教育部說，將定期統計分析，檢核相關計畫落實辦理情形及成效，建立友善校園。本報資料照片

教育部修訂「校園學生自傷三級預防工作計畫」，針對主要成因及高關懷族群，從減少危險因子、提高保護因子著手，研擬因應對策。

其中包含落實課程與教學，以及提升教師、教官、行政人員、學生幹部或志工及家長的自殺防治守門人知能，另增列各級學校建物防墜安全檢核參考表，由各校進行建物防墜安全檢查針對校園建物（如高樓頂樓、中庭，及樓梯間），設置預防性安全設施（安全網、監視及警報系統設置）等。

教育部說，在落實課程與教學方面，由學校透過課程教學建構珍愛生命校園，提升心理健康促進和維護、壓力因應、提升問題解決力、挫折容忍力、負向思考和情緒覺察、接納及調控策略、網路成癮與網路霸凌等網路不當使用、危機處理、自我傷害之自助與助人技巧，以及求助資源相關議題納入課程計畫、融入教學課程及生命體驗活動計畫。

其次，在各類人員增能培力方面，由學校強化輔導老師與專業輔導人員，有關自殺風險評估與危機處遇知能，強化其對自殺企圖個案中長期心理諮商與治療的知能訓練與督導，提升教師、教官、行政人員、學生幹部或志工及家長的自殺防治守門人知能，透過增能提供辨識及關懷能力，讓相關人員共同攜手建構起校園安全網。

而在專業支持系統方面，學校由校長主導整合校內資源，強化校內各處室合作，落實三級輔導機制。各教育主管機關則運用所轄學生輔導諮商中心，提供區域學校處理學生自我傷害三級預防工作的專業諮詢，提供必要的協助，並建立學校和區域醫療衛生網絡、自我傷害防治資源的雙向聯繫、銜接及共照機制，提供個案學習不中斷的資源連結。

在社會宣導推廣方面，各教育主管機關及學校將結合民間團體資源，辦理學校人員或家長為對象的生命教育及自我傷害相關預防活動，並善用媒體資源推廣預防教育。

加強高樓防墜方面，增列各級學校建物防墜安全檢核參考表，由各校進行建物防墜安全檢查針對校園建物（如高樓頂樓、中庭，及樓梯間），設置預防性安全設施（安全網、監視及警報系統設置）。

教育部表示，未來將透過各級學校校長會議、學務及輔導主任會議、專業輔導人員及各類人員培力增能，充分溝通說明相關計畫內涵，建立教育行政機關與各級學校人員共識，並配合蒐集、彙整各校優良措施示例，透過工作坊或研討會加強各校的經驗交流分享，提升學生輔導的效能，並將定期統計分析，檢核相關計畫落實辦理情形及成效，建立友善校園。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

教育部

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