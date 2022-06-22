愛地球出奇招！私校創新藝術教育體現SDGs實踐

【復興不一樣】系列報導_永續校園(下)

「你聽過SDGs嗎?」SDGs是聯合國提出來的永續發展指標，許多大人還不清楚其中意涵，但是台北市私立復興實中從小學部到高中部，幾乎每一班的孩子都能異口同聲地回答出SDGs代表的意義。

臺北市私立復興實中全校師生皆力行SDGs永續教育。 圖/徐誼庭老師提供

受美國資優高中啟發，在地國際永續教育大步走

改變，要從兩年前開始說起，臺北市私立復興實中校長吳志弘與教學團隊赴美參觀伊利諾州排名第一的公立高中，看見學校裡到處都張貼著SDGs標誌，校方的教學目標不是僅幫助學生進入明星大學，而是訓練他們將來能夠改變世界；學校每逢週三不排課表，而是讓學生到企業去實習。吳校長看到美國的高中生能夠在課堂上侃侃而談地發表關於癌細胞研究報告，他也在腦海中編織出翻轉台灣教育的美好願景。

回到台灣後，吳校長著手進行臺北市私立復興實中的課程改造，將永續觀念植入每一門課程中。大多學校談永續，往往窄化到只有氣候變遷、環保減塑、科技應用議題，但臺北市私立復興實中卻連美術、音樂、社會課都呼應聯合國SDGs指標，藉由每個學習面向建構孩子的永續思維。

老師在社會課堂中與學生討論聯合國SDGs 17項指標精神。 圖/何泓誼老師提供

看見自己和世界的關聯！藝術人文科目也要呼應SDGs

當俄烏戰爭打得不可開交，教室裡的學生也透過小紅莓、披頭四樂團等經典反戰歌曲，在音樂老師的帶領下，從歌詞的關鍵字反思戰爭的本質。美術老師則帶領學生發揮創意、設計SDGs各項指標Logo，畫出他們認知中的永續視野。

音樂老師教唱反戰歌曲，從歌詞中思考戰爭的本質。 圖/徐誼庭老師提供

最具人文素養的英文寫作、社會課，當然也不遑多讓！英文寫作課從二年級開始，就以環保為寫作題材，建立孩子的永續價值觀。社會科老師更透過影片呈現弱勢族群所面臨的貧困處境，引導六年級學生思考：「為什麼這些人會沒有錢」、「貧窮會對社會造成什麼影響」、「該如何解決?」

小學階段的孩子面對沉重的社會議題，往往會感到無能為力、幫不上忙，因此老師帶領學生想出「你可以做的3件事」，像是：把零用錢存下來幫助窮人、把午餐吃完不浪費、透過社群影響家人朋友一起來關注這議題……。老師藉著一層層問題與學生互動思考，以各種角度看見自己和世界的關聯，讓學生往後面對極大的世界議題，也不會覺得「和自己無關」，而當他找到自身與他人的連結，也就是他行動的起點。

英文寫作結合STEAM教育，讓學生邊做邊學邊體會。 圖/陳秋君老師提供

幾乎所有人類問題都包含在SDGs 17個議題中

雙語部主任陳奕真(Rachel Chen)表示，「聯合國SDGs的17個議題幾乎涵蓋所有人類問題，所以老師們在設計教案時很好發揮。」

吳志弘校長指出，「永續是全球趨勢潮流，也是未來人才必備的關鍵視野；學校責無旁貸，要透過永續教育讓下一代有能力因應環境、回應社會需求，具備迎接改變的思維力和行動力。」

從全球到台灣，從環境到生活，從校園到家庭，永續發展目標人人都可推動和參與。吳校長進一步說明：「私立復興實中不是要培養優秀的少數人，而是要讓每個孩子都能透過微小而具體的行動，成為改變世界的一份子，讓他們看見自己的力量，激發對未來的無限想像！」

復興火炬：https://www.fhjh.tp.edu.tw/