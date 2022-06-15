環保不是只有淨灘！大安區名校用STEAM結合SDGs啟發永續想像力

【復興不一樣】系列報導_永續校園(上)

「如何減緩氣候變遷、拯救海洋生物?」近年來永續風潮席捲全球，許多企業紛紛進行ESG轉型，各機關團體都發起淨灘行動，而臺北市私立復興實中不只用「活動」來提升下一代的環保意識，更把它落實在每一門課程與每一天生活中。

臺北市私立復興實中用STEAM結合SDGs，帶領孩子走出教室，感受環境與生活的關聯。 圖/臺北市私立復興實中提供

這所菁英學校讓城市孩子花2個小時去提水喝…

英文課堂上，老師帶領學生閱讀一本故事書，描述一位蘇丹男孩家鄉沒有水源，那裡的女孩每天都必須徒步2小時去取水。為了讓故事不只停留在書本和教室裡，老師也安排班上一半的學生提著水桶，走2小時的路到別處取水回學校。取來的水不能直接喝，必須設法煮沸過後才能飲用，光是解決飲用水的問題，就耗費了大半天的時間。

而在班上二分之一的學生去取水的過程中，留在教室裡的其他學生已經完成了當日的作業、有時間可以閱讀課外讀物……。藉由這樣精心設計的一門課，學生不僅能真切體會「無水可用」的感受、學會珍惜水資源，也同步認知到資源缺乏對生活型態、受教權所帶來的衝擊。

私立復興實中啟動課程改造，每一門課都融入永續精神。 圖/私立復興實中提供

全員動起來！啟動永續教育課程改造

臺北市私立復興實中自2021年啟動永續教育，吳志弘校長遂率領全校老師研發對應聯合國SDGs 17項永續指標的全新課程，老師們腦力激盪設計教案，把每一個課程都融入永續精神，並且結合STEAM教育，讓孩子跨領域、動手做，培養解決問題的能力。

吳志弘校長表示：「美國有5歲小孩募集蚊帳來幫助非洲孩童防治瘧疾。我相信孩子的潛力是無限的，復興的SDGs不只要喚起下一代對永續的重視，還要引導孩子發揮創意，思考改變世界的解方。」

各式跨領域課程讓學生思考解決方案並實際動手做，鼓勵孩子成為創造改變的永續行動家。 圖/台北市私立復興實中提供

培育孩子成為身體力行的「永續接班人」

儘管私立復興實中位於台北市寸土寸金的精華地段，但走在校園中，卻可以看到從荒廢花園變身的魚菜共生水池，學校自己種植有機梅子，採收後醃漬，帶回家與家人分享，樂當「都市農夫」。學校也會安排同學校外教學參觀農場，體驗親手插秧種稻的辛勞及樂趣，並且以「零廚餘」為目標，小隊分工合作從規劃、採買食材到完成炊事，進而培養珍惜食物的觀念。

校內校外進行食農教育，對應聯合國SDGs「消除飢餓」指標。 圖/臺北市私立復興實中提供

自然課堂上，學生在明白動物所面臨的生態危機後，由老師帶領學生透過探索遊戲打造寄居蟹樂園，或是與木工結合，學生共同為園區動物製作一個遮風避雨的家。每個課程都是以「感受—想像—行動—分享」4階段做為設計原則，培育孩子成為身體力行的「永續接班人」。

老師帶領學生認識水下生物，打造寄居蟹樂園。 圖/臺北市私立復興實中提供

延續台灣環保教育成功經驗，讓改變發生

吳志弘校長表示，「台灣的環保和世界各國相比是很成功的，關鍵就在於我們透過『教育』來推行。政府推動環保教育30多年，連阿公阿嬤都在做垃圾分類，我認為永續教育不能等，現在就把SDGs的價值觀注入孩子的DNA中，未來他們就可以成為創造改變的行動家！」

一天進步一點點，一代傳承一代，不等宇宙超人來拯救地球，私立復興實中教導孩子透過自身行動和力量，接棒永續、接軌國際，讓改變持續發生。

復興火炬：https://www.fhjh.tp.edu.tw/