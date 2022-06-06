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獨／高雄國際商工111學年停招即停辦 高教工會：脫法行為

聯合報／ 記者趙宥寧王昭月／連線即時報導
創設逾一甲子的國際商工證實已申請於111學年度停辦。記者王昭月／攝影
創設逾一甲子的國際商工證實已申請於111學年度停辦。記者王昭月／攝影

高雄國際商工每年花600多萬向高市府承租校地，今年初因辦學不力被核定停招，學校3月主動提出111學年度停辦申請，高市私校諮詢會今年5月26日通過此案，目前含進修部學生約60人正在輔導轉學，十餘名教職員工則按勞基法、公保規定處置。

全國私校工會指出，該校地屬市政府所有，無實質轉型改辦其他事業可能，只能直接進入解散、清算程序，這種退場模式恐怕絕無僅有，同時停招、停辦，也是全台首例。

高教工會則說，停招當年度就停辦，這項做法相對草率，且目前已有私校退場條例，地方政府卻急著同意該校利用私校法退場，這是脫法行為，形同是在幫走一條不受法律管制的路。

國際商工是高雄老牌私校，創設逾60多年，坐落三多、凱旋路口，緊鄰輕軌五權國小站，占地8888坪，屬精華地段，但學校基於辦學，每年只繳付600多萬租金給市府，近年為平衡收支，卻把校地轉租給多個文教單位當「二房東」貼補，遭民代批評違背辦學宗旨。

不過該校近年招生不理想，2014年因評鑑偏低，學生總數低於600人，被啟動轉型與退場輔導，2019年只招到建築科4名學生，去年日間部僅剩7名學生。

兩年前國際商工又被高市府點出教師實聘比率偏低，由非專長教師授課，且學校財政收支失衡，借貸資金成常態，勒令限期改善後仍未見改善，今年初高市教育局經私校諮詢會命令核示學校111學年停招，學校不服，一度向高雄高等行政法院聲請停止執行卻敗訴，而在今年3月，學校主動申請111學年停辦則獲通過。

國際商工校長鄧惠娟證實，學校已提出停辦申請，近年因少子化，學校經營困擾，董事會做出停辦決策，校方並不意外，此事有很多主、客觀因素，她不便多做說明，全案就按規定走，不希望引起外界太多風雨，影響學生心情，學生輔導轉學部分會再與教育局協商。

高雄市教育局主祕吳文靜表示，學生輔轉部分會依學校提供的方案處置，如有必要再介入處理。至於校地產權歸屬市府，未來如何運用，會再研商；高市財政局陳勇勝表示，學校退場後，校地會先收回，再評估做最大效益的處分，但原則上仍以教育優先。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，國際商工地處都會精華區仍面臨退場，校方不能一味歸因於少子化，辦學心態恐怕才是主因，值得都會區私校警惕。他也推測，高市府透過行政權命令該校停招，迫使該校主動申請停辦，恐怕跟市府急於收回精華校地的土地利益有關。

「國際商工像是被宣判死刑後自縊」尤榮輝表示，該校地屬市政府，無實質轉型改辦其他事業可能，只能直接進入解散、清算程序，且又同時停招、停辦，這種退場模式恐怕絕無僅有。

尤榮輝認為，若教職員及學生權益都已妥善照顧，該案將成為私校「無痛退場」的案例，呼籲國教署效法高雄市政府，明快處理全台辦學不佳的偏鄉私中。

高教工會組織部主任林柏儀表示，高中職因修業年限短，往往會先停招後，讓在學生原校畢業後再停辦，停招當年度就停辦「確實沒聽過」，做法也相對草率。他也質疑，目前已有私校退場條例，但地方政府卻也急著同意該校利用私校法退場，這是脫法行為，地方政府是在幫人走一條不受法律管制的路。

高雄市 少子化

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