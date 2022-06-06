教部擬開放2歲混齡3至4歲班 教團批是托育量能遮羞布

教育部端午連假前預告修訂「幼兒教育及照顧法施行細則」第2條草案，擬將2歲學齡幼兒混齡到3至4歲班級，但預告修訂日期只有七天，僅到6月9日，這也讓全國教師工會總聯合會質疑，教育部刻意挑選連假三天做修法預告是居心叵測，呼籲教育部應即刻踩煞車，保持現行規定，才能保障兩歲幼兒的權益。

教育部6月2日公告幼照法施行細則第2條修正草案，考量幼兒接受教保服務的權益，以及家長送托的需求，因此定明教保服務機構未設置二歲至未滿三歲幼兒的班級（二歲專班），或所設二歲專班已無招生餘額，若招收三歲以上至未滿四歲幼兒的班級尚有餘額者，得招收未滿三歲，而於當學年度當月滿三歲的幼兒。

全教總指出，針對幼照法施行細則第2條修訂，近期就曾召開相關記者會，會上家長、學者與現場教師均表達反對意見，足見幼教現場對此政策的立場。全教總更於教育部相關會議上，表達強烈反對意見。

全教總表示，學籍界線是教育政策與資源分配的重要標準，更是衡量學童生心理發展狀態的依據，2歲幼兒的身心發展與相關設備法規均不同3歲以上，因此才畫為不同學籍。但本次預告修正內容，純粹因教育部設立2歲專班量能不足，無法滿足社會需求，所以異想天開地要將2歲幼兒混齡，來為自己的毫無效能的托育政策解套。

全教總呼籲，教育部應即刻踩煞車，保持現行規定，如果這個細則修訂通過，未來在台灣兒童權益的發展史上，就會留下一條「111年期間，教育部因無法提供足量托育量能，所以只能犧牲2歲幼兒權益，開放混齡其它學齡以換取更多托育員額」的紀錄。