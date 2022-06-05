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打開入學管道的任意門 基隆孩子的貴人系列講座登場

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆教育關懷協會今天舉辦「入學管道任意門」線上講座，建議家長及同學多聽聽專家及過來人的經驗，做為升學規劃參考。圖／基市府提供
基隆教育關懷協會今天舉辦「入學管道任意門」線上講座，建議家長及同學多聽聽專家及過來人的經驗，做為升學規劃參考。圖／基市府提供

國中會考剛剛結束，考生接著面臨升學選擇。基隆市政府教育處與基隆教育關懷協會今天舉辦「入學管道任意門」線上講座，介紹在地高中特色、技職教育群科等升學資訊，並安排在地升學學生分享經驗，鼓勵學弟妹做出最佳選擇，朝心中規劃的方向前進。

基隆市教育關懷協會理事長高鈺淳表示，建議家長及同學會考結束後，多聽聽專家及過來人的經驗，做為升學規劃參考。今天線上講座是「孩子的貴人」家長講座系列的第1場，7月及9月會再舉辦走進學校一探究竟、大學考招知多少講座，期盼到時候來疫情發展趨緩，可以辦理實體講座活動。

教育處指出，今天的線上講座邀請基隆市立安樂高中老師許景盛，介紹高中升學與在地高中特色，另由國立基隆商工校長洪光賢提供所技職教育群科訊息，提供家長及學生更完整的資訊，做出最佳的選擇。

主辦單位也安排2名目前讀大學的基隆學生，分享就讀在地高中的經驗。台大電機系學生陳懷璞是安樂高中畢業生，他以基隆海洋找到靈感，以「魚能發電」專案代表台灣赴美參加英特爾國際科技展覽會（Intel ISEF），獲得大會二等獎，進而保送台大電機系。

目前就讀國立台科大工管系學生孫菱，國中畢業後放棄就讀台北菁英高中的機會，選擇就讀基隆商工，從中找到理科興趣，快樂地朝著心中規劃方向前進，如願以繁星計畫升學台科大。

教育處表示，線上講座內容會放置於基隆市12年基本國教資訊網（https://12basic.kl.edu.tw/），歡迎民眾上線查詢相關資訊，對學校課程特色及未來發展有更進一步的認識。

基市府教育處與基隆教育關懷協會今天舉辦「入學管道任意門」線上講座，邀請安樂高中老師許景盛介紹基隆市普通型高中特色。圖／基市府提供
基市府教育處與基隆教育關懷協會今天舉辦「入學管道任意門」線上講座，邀請安樂高中老師許景盛介紹基隆市普通型高中特色。圖／基市府提供
基市府教育處與基隆教育關懷協會今天舉辦「入學管道任意門」線上講座，邀請台大電機系學生陳懷璞分享高中學習經驗。圖／基市府提供
基市府教育處與基隆教育關懷協會今天舉辦「入學管道任意門」線上講座，邀請台大電機系學生陳懷璞分享高中學習經驗。圖／基市府提供

基隆 升學 台大

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