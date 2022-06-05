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史上最多人！國中會考補考第二天 自然、英語輪番登場

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
受疫情影響，總計4301人參與國中教育會考補考，也是歷年來最多的一次。記者曾原信／攝影
受疫情影響，總計4301人參與國中教育會考補考，也是歷年來最多的一次。記者曾原信／攝影

111年國中教育會考補行考試於今日（6/5）舉行第二天考試，上午考自然、英語，英語科採2階段方式進行，先考英語閱讀再考英語聽力，第一節考試說明自上午8時20開始，提醒考生及早出門。

教育部昨日統計，參與本次應試的考生共計4301名，分布於24間考場學校、159間試場，並啟用一間備用試場。防疫措施均比照正式考試，考生進入考場皆需量測體溫，並全程佩戴口罩應試。

今天會考補行考試第二天，上午依序考自然科、英語閱讀、英語聽力，第一節自然科考試於8時20分進行考試說明，8時30分開始考試。

教育部也說，由於今日還有一天考試，將持續和地方縣市政府勾稽，是否有兩次考試都因疫情無法應試的考生，將於統計後對外公告。

全國試務會表示，考試期間，各考場洗手台及廁所皆於每節考試結束前消毒一次，並增加設置酒精及乾洗手等防疫物資及定點數量，以維持手部清潔，第一天考試結束後各考場均已再次進行消毒作業，請考生安心應試。

國中教育會考 教育部

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