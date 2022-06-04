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頂尖大學資通訊外加名額增 中字輩、前段私校憂遭蠶食

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
頂大資通訊名額越來越多，相較過往，學生更有機會擠入窄門。圖為清華實驗室內學生學習製作半導體晶片。圖／聯合報系資料照片
頂大資通訊名額越來越多，相較過往，學生更有機會擠入窄門。圖為清華實驗室內學生學習製作半導體晶片。圖／聯合報系資料照片

因應國家產業發展策略，近年頂尖大學資通訊名額不斷外加，連帶影響整體招生名額擴增，加上學生數越來越少，相較以往，學生更有機會進入頂尖大學。但隨學生就學板塊向上挪移，私校校長形容，敞開頂大大門僅促成「人的流動」但整體人才並未增加，也讓私校經營雪上加霜。

行政院曾喊出2030年要培育8.3萬名資通訊人才，為推動國家產業發展，109學年起教育部逐年核定頂尖大學擴增資通訊科系招生名額，隨外加名額增加，也連帶讓大學整體招生名額膨脹。

一名國立大學教授表示，頂尖大學招生名額膨脹，台大搶走本來應進入成大、清大的生源，成大清大也外加，便影響到中字輩學校，公校中形同讓中字輩被架空，只好再搶本來應留在前端私校的人才。就學板塊向上挪移，卻也聽到國立大學開始抱怨，近年招到的學生素質不若以往。

私校協進會理事長、大同大學校長何明果形容，頂大招生名額擴張形同「台大增一百個，清大後退一百個」，雖說人往高處走，但整體而言，敞開頂大大門僅促成「人的流動」但整體人才並未增加。

對私立學校而言，何明果說，學生慢慢減少、公立學校名額卻增加，私立學校收到的學生素質不若以往，加上必須自負盈虧學費又受凍漲，私校處於尷尬位置，難再創造辦學特色突破重圍。建議公、私立大學應同步減招，否則應開放學費彈性，私立大學才有餘裕減招並提高生師比，好好辦學。

東吳大學校長潘維大則說，早年聯考法商丁組錄取率僅8.7%，現在學測前8.7%的學生已經上了頂尖大學，前段私校要辦好，還是要國立大學減招。前端私校雖然還可維持，但維持不是高等教育的目的，加上私校學雜費長年遭凍漲，稀缺的資源無法期待把手上的學生教好，恐怕只是讓高教流於平庸化。

清大 台大 板塊

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