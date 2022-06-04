快訊

批蔡政府「新台灣模式」 醫：吃孩子的血饅頭走向勝選

遭綠營批不給恩恩爸真相爽過端午 市府人士：侯友宜在做母二七

國中會考補考台南187人參加 到考率95%

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南會考補考187人參加，首日到考率95%應試情形良好。圖／台南市教育局提供
台南會考補考187人參加，首日到考率95%應試情形良好。圖／台南市教育局提供

111年國中教育會考補考於今天登場，台南考區共有187人參加會考補考，第一天上午進行社會科、數學科國文科以及寫作測驗。社會科9人缺考，到考率95.18%；數學科8人缺考，到考率95.72%；國文科9人缺考，到考率95.18%；寫作測驗9人缺考，到考率95.18%，補考首日沒有違規事件。

教育局長鄭新輝表示，為了讓試務工作一致，特別擇定台南一中當作單一補考考場。考量溪北地區、偏遠地區考生交通問題，也提供大曾文區、大北門區、大新營區，以及玉井、南化區的考生交通專車或計程車接駁服務。

今天補考科目為社會科、數學科、國文科、寫作測驗；明天為自然科、英語(閱讀)、英語(聽力)，依規定補考生可以擇科參加考試。在參加補考的187人中，有6名考生採擇科考試。鄭新輝提醒補考生，明(5)日還有自然及英語科考試，請考生提早出門，並注意天候狀況。

南化國中校長陳榮華表示，感謝教育局及考區試務會提供專車接駁的服務，考生及家長覺得非常的貼心。大成國中校長陳惠文也說，參加補考的孩子有些壓力，感謝教育局及試務會提供的服務，讓考生能夠安心應試。

國文科 數學科 教育局

延伸閱讀

補考人數創新高！國中會考補考首日 竹苗區27人缺考

台南專幼這群職員今年起連8年調漲薪水 並建立晉級機制

基隆會考補考4人缺考 確診未解隔專案協助入學申請

國中會考補考台南考區187人 台南一中應考 21人專車接送

相關新聞

「當疫隻快樂的白老鼠」 畢業歌詞曝高三生共同記憶

6月驪歌響起，全國高中以下學校今起陸續舉辦畢業典禮，但受疫情影響，今年仍有不少學校採取「線上」活動，也讓不少學生感到惋惜...

台南專幼這群職員今年起連8年調漲薪水 並建立晉級機制

因應今年軍公教人員調薪4%，台南市長黄偉哲宣布，為感謝服務於專設幼兒園契約進用職員，多年堅守崗位辦理園務，自111年起連...

檢疫7+7太漫長 哈佛台北學院延至明年辦理

美國哈佛大學多年來於中國北京大學共同執行「哈佛北京學院」合作計畫，但受到國際關係影響，今年將轉往台灣與國立台灣大學合作，...

制服繡姓名／建中生曝沒讓座就被肉搜...隱私權vs.校方管理可能平衡嗎？

北市建國中學至今制服都還要繡上姓名。建中蔡姓校友認為，穿著繡名字的制服，像是扛著自己的「品牌」，會提醒自己行事謹慎。不過，他支持讓學生自行決定要不要繡名字，非關隱私，而是自主；也有學生表示，曾因為在公車讓沒有讓座給學長，就被肉搜、謾罵，有些同學則是因為名字較特殊而被嘲笑。

教育部推偏鄉中小學增能 長期追蹤學習力發展

教育部國教署自105年起與國立台灣師範大學合作，於花蓮縣、台東縣辦理偏鄉暨弱勢中小學學生學力增能計畫（PASSION計畫...

防疫不孤單 高市經濟弱勢學童可獲餐食補助

高雄疫情持續在高原期，高市教育局擔心國中小經濟弱勢學童暫停實體課程期間無法正常用餐，提供餐食代金補助，學童暑假期間持安心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。