國中會考補考台南187人參加 到考率95%

111年國中教育會考補考於今天登場，台南考區共有187人參加會考補考，第一天上午進行社會科、數學科、國文科以及寫作測驗。社會科9人缺考，到考率95.18%；數學科8人缺考，到考率95.72%；國文科9人缺考，到考率95.18%；寫作測驗9人缺考，到考率95.18%，補考首日沒有違規事件。

教育局長鄭新輝表示，為了讓試務工作一致，特別擇定台南一中當作單一補考考場。考量溪北地區、偏遠地區考生交通問題，也提供大曾文區、大北門區、大新營區，以及玉井、南化區的考生交通專車或計程車接駁服務。

今天補考科目為社會科、數學科、國文科、寫作測驗；明天為自然科、英語(閱讀)、英語(聽力)，依規定補考生可以擇科參加考試。在參加補考的187人中，有6名考生採擇科考試。鄭新輝提醒補考生，明(5)日還有自然及英語科考試，請考生提早出門，並注意天候狀況。

南化國中校長陳榮華表示，感謝教育局及考區試務會提供專車接駁的服務，考生及家長覺得非常的貼心。大成國中校長陳惠文也說，參加補考的孩子有些壓力，感謝教育局及試務會提供的服務，讓考生能夠安心應試。