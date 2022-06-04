台南專幼這群職員今年起連8年調漲薪水 並建立晉級機制

因應今年軍公教人員調薪4%，台南市長黄偉哲宣布，為感謝服務於專設幼兒園契約進用職員，多年堅守崗位辦理園務，自111年起連續8年逐年調高薪資，並將比照非營利幼兒園建立晉薪機制；教育局統計，適用勞基法且經勞動契約議定的職員有22位實質受惠，一併調薪了！

黃偉哲表示，幼兒園教保人員面對幼生需有更多的耐心及愛心；尤其面對COVID-19疫情，幼兒園園務行政更應注意許多細節，各項防疫措施需滾動修正，這段時間感謝各園教職員工相互協力，也期待今年起逐年調薪及未來啟動晉薪機制之政策，能協助更穩定園務運作，做為家長的堅強後盾。

教育局長鄭新輝說，國小附幼能透過國小行政人員協助給予一定的行政支援，但專設幼兒園須自行獨立撐起整體園務運作，因此調薪及晉級有其必要；自111年起採8年漸進調整方式逐年調整，第1年調增月薪1101元並溯自111年1月起適用，第2至第8年由各園依法由考核小組辦理考核，表現優異者得每年調增月薪1051元；反之若工作成效不佳，連續兩年年終考核列乙等者，次一年度不予調薪。

教育局說，幼兒園行政庶務繁瑣，除須具備嫻熟人事法規、總務及出納等專業外，需配合園務行政取得多項專業證照。為感謝專設職員無私奉獻，穩定園務進行，即日起至119年新進用之專設職員比照已在職職員調整後之薪資給付，相較於107年3月併同軍公教人員調薪3%，但無晉級制度而言，今年達成階段性里程碑；未來自第9年起，將建立晉級考核制度，提升本市幼教服務品質。