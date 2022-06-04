防疫不孤單 高市經濟弱勢學童可獲餐食補助

高雄疫情持續在高原期，高市教育局擔心國中小經濟弱勢學童暫停實體課程期間無法正常用餐，提供餐食代金補助，學童暑假期間持安心餐食票卡即可到超商門市換餐。

高市教育局表示，為照顧設籍且就讀高市國中小及完全中學高中部的低收入戶子女，今年3月起與一卡通公司及四大超商合作推出數位化安心餐食票卡，暑假及假日期間，學生可持卡到全台1萬2500間超商門市兌餐，無須煩憂餐食。

教育局另表示，低收入戶、中低收入戶、原住民學生及導師認定有需求的學生，也可向就讀的學校申請借用學習載具及上網門號，學校數量若不足，可再向教育局申請借用。

萬一家長確診，居家照護期間無親友可協助顧未滿18歲且PCR為陰性的未成年子女時，高市社會局表示，確診民眾可向38區生活關懷中心申請自費短期照顧，再由社會局媒合保母代為照顧。市內低收、中低收入戶的短期兒女照顧費用，則由市府負擔。

若獨居或全家都居家隔離，沒親友可送餐時，也可請里幹事協助或上網在「高市府新冠肺炎居家照護疫情專區」申請自費送餐。經濟弱勢戶由市府全額補助餐費，至今年5月底，市府已提供461名市民送餐服務。