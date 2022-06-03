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會考補考明登場近4千考生應試 二度確診將改專案入學

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國中教育會考補考於6月4日、5日登場。示意圖。記者邱德祥／攝影
國中教育會考補考於6月4日、5日登場。示意圖。記者邱德祥／攝影

111年國中教育會考已於5月21日、22日完試，但受到新冠肺炎影響，共計3911名考生與499名大陸考場考生需參加6月4日、5日補考。教育部今天表示，需補考的本土考生再增加3人，主要為學校漏回報確診資料。另外，若考生再度確診或尚未解除隔離無法參加補考，將協助以專案入學方式辦理。

國中教育會考已於5月底辦理完畢，但根據教育部統計，考試期間因確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗以及未獲PCR檢驗結果的考生，統計共3911名，加上大陸考場499名，將安排參加6月4日、5日的補考。

教育部今天再公告最新統計數據，參與會考補考人數增為3914人，較日前公布數字增加3人，主要是學校漏回報確診且未參加會考考生資料，經試務單位比對PCR檢測時間合理，因此受理增列3名考生；大陸考場共計387名考生應試，較先前公布數字大減，主因為上海考場受疫情影響，導致人數減少。

至於媒體提問，是否仍有考生無法參加補考，屆時該如何協助入學？教育部則說，目前無接獲通報有無法參與考試的考生；如有考生因確診尚未解除隔離無法參與補行考試，將協助以專案入學方式辦理。另外，補考防疫均比照會考正式考試，每間考場學校會設置2間8至12人備用試場，提供現場臨時發燒或有呼吸道症狀考生應試。

也由於今年會考受疫情影響甚巨，補考人數創下歷年最多紀錄。教育部亦統計，本次補考全國18考區及大陸考場預計投入逾1000位試務人員；整體試務經費約1750萬元。

國中教育會考 教育部

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