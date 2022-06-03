台中實體課延至10日 中市圖544部平板供出借

中部地區正處疫情高峰，台中市宣布實體課程延至10日。全台中市44所圖書館歡迎學子使用館內電腦設備，另有544部平板電腦供出借，憑借閱證單次借14天、可續借1次，讓學子們在家安心學習不斷線。

文化局長陳佳君指出，全台中44所圖書館，有超過千部公用電腦供民眾使用，因線上課程時間拉長，更擴大開放全中市圖書館共544部平板電腦，供需要民眾借用，且學生在館內公用電腦上課彈性不限時。

為確保資訊安全，平板電腦歸還後圖書館會將電腦內的使用資料清除，並進行設備清潔消毒，讓民眾使用更安心。

中市圖館長張曉玲表示，中市圖整合「小牛頓科學影音館」、「閱讀認證」、「語言學習」等數位補充教材資源，讓家長陪讀、學童遠距學習不設限。

中市圖指出，暫停實體課程期間，許多家長表示，家中有一位以上孩子需遠距上課學習，家中可供使用設備有限，手機螢幕太小、購買設備也是一筆不小的花費，相當苦惱。

除可向學校、教育局借用平板電腦外，中市圖考量停課期間學生視訊上課的需求，提供民眾可至離家較近的圖書館借用公用電腦視訊上課，使用時數可依據學生需求彈性調整不限時，讓學生學習不中斷。