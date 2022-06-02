國中會考申覆期不到三天 全教會：應重新檢視作業流程

111年國中教育會考遭質疑疑義申覆作業時間僅不到3天，教育部昨日回應，因為會考人數較多需要較長閱卷時間。全國教師會今天再呼籲，應重新檢視會考作業流程，維護考生權益和考試公平。

國中教育會考5月下旬完試，全國教師會指出，若師生對試題有疑義，提出申覆的作業時間僅不到3天，但學測、統測申覆時間則有3.5到5.5天時間。教育部昨日回應，會考因為應試人數較多，因此需要較長的閱卷時間，只能壓縮考生的試題疑義申覆時間。

全教會今天再批評，教育部的回應本末倒置，印證了會考試務工作長期缺乏外部單位驗證，早已忘記舉辦測驗最重要的目的為何。以今年會考期程來看，都可以規劃加入一次補考，成績單兩次考試一次公布，作業期程怎麼會不夠。再者，會考不像學測有卷卡合一的試題型態，只要增加讀卡機即能解決技術問題。

全教會說，重大升學考試包括學測、統測，都有3.5至5.5天給考生試題疑義申覆作業時間；即便國家考試，也有給予考生於該次考試全部筆試結束次日起5日內的申覆作業期程，為何作為學生人生中第一場重大考試的會考做不到。

全教會認為，試務工作辦理應回歸本質，呼籲主辦單位應重新檢視整個會考作業流程，並於全國試務會議納入教師組織等外部單位代表，以維考生權益和考試公平性。