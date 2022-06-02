杏壇傳愛！ 24師愛心培育學子獲南市師鐸獎

台南市師鐸獎評選出爐，共24人獲獎，其中保東國小校長張茵倩、仙草實小校長李志軒，以及左鎮國中陳成煌、復興國中劉嘉怡、億載國小陳倩芳、南化國小許游雅、新東國小黃雪芬、大內國小附幼林巧柔等教師，代表參加教育部師鐸獎選拔。教育局長鄭新輝表示，獲獎老師都是長期奉獻教育，具教育理念，以愛心培育學子，足為表率。

保東國小校長張茵倩，帶領學校團隊榮獲教育部閱讀磐石獎，為偏鄉小校翻轉教育寫下新頁；也榮獲校長教學領導特優，成為課程與教學的領航者。仙草實驗小學校長李志軒，將百年偏鄉老校改制為台灣第一所KIST公辦公營實驗小學，善用科技與媒體專業背景，推動教師專業社群，帶動創意教學，榮獲教育部教學卓越金質獎。

左鎮國中教師陳成煌，擅長結合戶外教育、山野教育及科技教育，發展學校校訂課程，成立總務公差團隊，讓幾乎中輟的學生有機會表現並重拾自信。東區復興國中老師劉嘉怡曾獲選台南市SUPER教師、教育部閱讀推手個人獎，建立STAR/STREAM跨領域課程模組，帶領學生榮獲南市獨立研究國中組人文科學第1名。

億載國小教師陳倩芳用藝術啟發學生心靈，擅長用視覺藝術、圖書閱讀，培養學生觀察與記錄能力，輔導學生透過閱讀充實心靈及穩定情緒。南化國小老師許游雅通過ViewSonic數位教室與數位白板實踐家、教育家、培訓講師3階段認證，進行線上教學說課演示，致力精進教學專業發展。

新東國小教師黃雪芬，在偏鄉小校服務31年，透過家訪事先了解學生家庭狀況，協助學生家庭度過難關。運用教育專業，努力耕耘校本課程，榮獲教育部教學卓越金質獎。大內國小附幼教師林巧柔，透過在地化課程教學，帶領幼兒關注生活地區產業，引發在地人檢視酪梨產銷問題，榮獲教育部教學卓越銀質獎。積極建構特教幼兒支援網絡，支持家長資源協助、擬定IEP、尋求心理師等特教資源進駐。