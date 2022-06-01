校友捐3000劑快篩 北科大轉贈1200劑給周邊鄰里

台灣正處新冠肺炎高原期，國立台北科技大學校友會逾30名校友合力集資約70萬元，捐贈快篩3000劑以及潔手皂、抗菌噴霧劑等防疫物資給北科大，北科大也贈送予校園週邊的民輝里、昌隆里、朱園里、梅花里快篩共計1200劑，攜手鄰里對抗疫情。

新冠肺炎疫情升溫，北科大近日獲EMBA校友會、桃園市北科大EMBA校友會捐贈快篩、潔手皂等防疫資源。北科大也致贈1200劑快篩給校園周邊4個鄰里，提供弱勢民眾掌握健康狀況。

北科大校長王錫福表示，學校已獲教育部配發足量的快篩試劑，這次再獲EMBA校友會捐贈防疫資源，感謝校友秉持「取之於社會，用之於社會」的情懷，學校也盼善盡大學社會責任，將實質資源分享給週邊鄰里居民，協助弱勢民眾自我檢測。

民輝里里長陳威禎表示，里內懷生國宅低收入、中低收入住戶多，捐贈快篩有如及時雨，可與近日企業捐贈便當一起發放，共同服務弱勢。昌隆里里長王志剛感謝北科大支援社區的篩檢量能，造福里內需要的弱勢族群及獨居長者們。

朱園里里長李林耀也說，快篩是非常實用的防疫物資，謝謝北科大一起投入鄰里關懷，發揮守望相助的精神。梅花里里長吳崑山表示，里內將有北科大的推廣教育中心、創新育成中心進駐，希望未來與學校有更密切的互動，共同守護社區的居民健康。