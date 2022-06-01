國三生注意！會考補考6月15放榜 入學作業順延日程看這

今年國中會考於5月21、22日落幕，將於6月10日放榜並寄發成績單。但受疫情影響，有近4000名確診考生必須改參與6月4日及5日的會考補考，會考補考將於6月15日開放網路成績查詢，並於6月17日寄發紙本成績單。為配合補考放榜，教育部今天表示，有關111學年度高中及五專入學作業日程，也配合調整。

教育部說，針對5月21日及22日舉辦之國中教育會考，維持原規畫時程。至於6月4日及5日的國中教育會考補考，後續會考補考相關作業期程如下：

一、6月5日下午2時之後：將各科試題及參考答案公布於全國試務會網站及國中教育會考網站。

二、自6月15日上午8時起：開放網路成績查詢，考生可至國中教育會考網站（ http://cap.rcpet.edu.tw ）及國中教育會考全國試務會網站（ http://neac.rcpet.edu.tw ）查詢。

三、6月17日：寄發紙本成績單，集體報名考生由國民中學協助轉送，個別報名考生由考區試務會寄送。

另外，考量高中及五專各入學管道多數招生作業，須配合會考、會考補考的成績公布時程，教育部今天表示，經「111學年度全國高級中等學校及專科學校五年制適性入學委員會」開會決議，修訂「111學年度國中教育會考及全國高級中等學校與專科學校五年制適性入學重要日程表」，各入學管道自6月起之各項招生作業期程如下：

一、各高級中等學校直升入學之報名作業時程：由原訂「6月2日至10日」，順延為「6月7日至15日」。

二、下列招生作業，與會考成績公告時程無涉，故維持原訂作業時程：

（一）實用技能學程放榜：維持於原訂6月13日辦理。

（二）身心障礙學生適性輔導安置結果公告(臺北市、新北市、桃園市、台中市及高雄市除外)：維持於原訂6月13日辦理。

（三）運動績優生甄試學科及術科考試：維持原訂分別於6月18日、6月19日辦理。

三、前述以外的其他招生作業時程，均配合順延1周。