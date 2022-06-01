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160萬打造校園五星空間 原物料漲、工班被挖角考驗多

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市士東國小美術教室。記者趙宥寧／攝影
台北市士東國小美術教室。記者趙宥寧／攝影

教育部校園美感計畫已來到第三年，每校最多可補助160萬元，即便經費已比前兩年多近35萬，仍被不少設計團隊視為「不可能任務」，尤其今年碰上國際原物料大漲、工班又被台積電擴廠挖角，除了得靠學校找金援，設計團隊也親自媒合各類廠商贊助，還有設計師幾乎捨棄設計費，更親自出馬粉刷油漆，「東省西省」下完成改造工程。

今年共有近200間學校提案，共25校脫穎而出，該計畫由學校主動提案，再由台灣設計研究院田野訪查、審核選出改造名單，再媒合設計團隊進駐校園，改造局部教室或戶外場域，打造五星級校園空間。

不過台灣設計研究院院長張基義說，每個案子金額都不高，但美感與學習環境息息相關，當環境變好，人的行為會改變，打造一個好環境，下一代才有好的生活品質。

北市仁愛國小提案改造健康中心，將原本儲藏室拆除改設移動式病床，引入室外光線，讓整體空間明亮、通風，健康中心不再瀰漫碘酒味，成為全台第一個以設計思考打造的校園健康中心，但即便獲160萬元補助款，卻在設計階段發現經費不夠。

仁愛國小校長楊柳淳表示，當時擔憂「有多少錢做多少事」的心態，最後可能四不像，於是在家長會、學校自籌下，額外花費約30萬元更新窗戶、窗簾、電動病床與置物架，成為全台第一個以設計思考打造的校園健康中心。

台北市萬芳高中將積木社團教室改造成美感積地，獲教育部120萬元補助款，從積木堆砌概念重新拉皮，透過模組化方式，把教室靈活轉換成教學、展覽及講座空間。但該教室光整理冷氣管線就是改造難題，3+2 Design Studio設計總監謝易成表示，該案將設計成本壓得非常低，才有餘裕完成這項任務。

苗栗縣南河國小有百年歷史，五年前轉型成為實驗小學，大力推動食農教育與飲食文化，校園角落也有一座雞舍，除了讓孩子照顧母雞，雞隻下蛋也能為孩子加菜，也是生命教育「活」教材，但南河國小校長曾慶寧表示，雞舍周邊草長得比人除得還快，缺乏妥善維護，孩子後來也敬而遠之，變成行政人員、工友協助維運。

絮絮空間感知設計進場後，用流暢曲線的白色金屬圍籬，在台灣櫟樹下創造內凹場域，串聯起雞舍、大樹、食農花園、堆肥空間，提供師生親切舒適的自然學習空間。過程中也搜集、觀察雞隻的行為模式，直到現在完工後，仍持續調整環境，讓雞隻能適應新的「宿舍」。

台北市古亭國中有兩校區，校區隔一條馬路，卻缺乏完整校園地圖、分區指標、動線指引，改造案導入設計思考，透過使用者訪查、痛點分析，指標設計以綠色示意1校區，黃色示意2校區，透過色彩清楚界定，讓校內師生，乃至於家長外賓、社區居民或是借用場地的使者都能順利前往目的地，古亭國中2校區終於合而為一。

校園美感計畫即將邁入第四年，已選定16所該造標的，每校最多可補助160萬元。教育部政次蔡清華坦言，師藝司經費有限，將考慮協調國教署經費，不過今年受疫情影響，國教署包含疫苗、防疫物資等其他項目需要經費，會再爭取看看。

台北市古亭國中思源亭與指示牌。記者趙宥寧／攝影
台北市古亭國中思源亭與指示牌。記者趙宥寧／攝影
台北市萬芳高中將積木社團教室改造成美感積地。記者趙宥寧／攝影
台北市萬芳高中將積木社團教室改造成美感積地。記者趙宥寧／攝影
台北市仁愛國小提案改造健康中心，將原本儲藏室拆除改設移動式病床，引入室外光線，讓整體空間明亮。記者趙宥寧／攝影
台北市仁愛國小提案改造健康中心，將原本儲藏室拆除改設移動式病床，引入室外光線，讓整體空間明亮。記者趙宥寧／攝影
苗栗縣南河國小雞舍改造。圖／台灣設計研究院提供
苗栗縣南河國小雞舍改造。圖／台灣設計研究院提供

教育部 北市

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