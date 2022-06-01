影／台首大捐資未到位將被列專輔 潘文忠：會做好把關

位於台南麻豆的台灣首府大學於5月中旬傳出欲向教育部申請停辦，據首府大學董事會日前聲明，因學校財務短缺，董事會決定指示學校規畫111學年起停止各學制招生。教育部今天則證實，台首大期限內未完成初步捐資，會將首府大學列為專案輔導學校。教育部長潘文忠今天表示，學校目前還沒提出停辦計畫，後續若有正式提出，教育部也會從學生受教權，教職員工離退權益做好嚴格把關。

教育部長潘文忠今早出席「袖珍3D反毒特展」，潘文忠接受媒體聯訪時談及台首大現況。他表示，任何一所學校要停招停辦，這件事一定要經相關作業程序，由教育部透過私校諮詢會，審查各校所提的計畫是否合宜，尤其是對學生受教權益的安排，以及教職員權益，會在計畫審核中明確核處。

潘文忠說，台首大先前在校內有提出校方想法，但提出時間確實短暫，也沒有跟校內教職員工生討論，教育部對這件事情也特別注意，也進一步向學校董事會、行政端了解，希望學校若有財務困難，需要去做後續作業，也要依循程序逐一做好。

潘文忠表示，學校目前還沒正式提出停辦計畫，後續若有正式提出，教育部也會從學生受教權、教職員工離退權益是否做到適切規畫來考量。

至於台首大是否已列為專輔學校，潘文忠說，過去台首大在各方面沒有這些跡象，卻在短時間提出停辦想法，這部分會依程序來了解，若學校財務確實不行，本身也是會列為專輔學校的指標之一，教育部會嚴格把關。

不過教育部高教司稍早已向《聯合報》證實，3月時已行文台首大要求董事會依時程捐資，於5月底前須先籌措2000萬、8月底再籌措3000萬，但31日時校方說明董事會已無法籌措資金，將依3月時的行文列首府大學為專案輔導學校，最近就會正式發文給校方。

若大專校院遭列為專輔學輔，退場清算等將依照「私校退場條例」辦理後續事宜，高教司也說明，要待之後將正式發文給台首大，才會討論後續退場時間、程序，並給予學生適當的安置。