影／中部疫情高峰 盧秀燕宣布：高中以下實體課延至10日

台中市盧秀燕今天宣布，現在是中部疫情高峰，昨台中市確診數破萬人，其中師生確診達1千人，為守護師生，她宣布高中以下實體課程延長至6月10日。至於是否一直延長到放暑假？盧坦言「很難講」，但孩子的身體與安全最重要，且將視疫情狀況滾動式調整。

今早市長盧秀燕召開記者會宣布，經與相關局處、七大教育團體討論，現在是中部疫情高峰，決定高中以下學校、公幼暫停實體課程延長一周，至6月10日；另，高三、國三則延至畢業典禮前一天。

盧秀燕強調，家長若無法照顧學生，仍可送到校，由學校老師照顧；配合疫苗施打也將召回學生到校接種疫苗。

盧說，若學生返回學校，擔心學生群聚、確診數又擴大，因此採取停課不停學，採視訊遠距教學，且台中市有開發相關課程，學生在課餘、休假時間都可以線上找到其他版本本課程進行預習、練習。