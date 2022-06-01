快訊

台中單日確診破萬 盧秀燕：高中以下實體課延長至10日

美女作家列「3種人最可怕」 汪小菲全中了

影／中部疫情高峰 盧秀燕宣布：高中以下實體課延至10日

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市長盧秀燕今宣布，現在是中部疫情高峰，為守護師生，她宣布高中以下實體課程延長至6月10日。記者林佩均／攝影
台中市長盧秀燕今宣布，現在是中部疫情高峰，為守護師生，她宣布高中以下實體課程延長至6月10日。記者林佩均／攝影

台中市盧秀燕今天宣布，現在是中部疫情高峰，昨台中市確診數破萬人，其中師生確診達1千人，為守護師生，她宣布高中以下實體課程延長至6月10日。至於是否一直延長到放暑假？盧坦言「很難講」，但孩子的身體與安全最重要，且將視疫情狀況滾動式調整。

今早市長盧秀燕召開記者會宣布，經與相關局處、七大教育團體討論，現在是中部疫情高峰，決定高中以下學校、公幼暫停實體課程延長一周，至6月10日；另，高三、國三則延至畢業典禮前一天。

盧秀燕強調，家長若無法照顧學生，仍可送到校，由學校老師照顧；配合疫苗施打也將召回學生到校接種疫苗。

盧說，若學生返回學校，擔心學生群聚、確診數又擴大，因此採取停課不停學，採視訊遠距教學，且台中市有開發相關課程，學生在課餘、休假時間都可以線上找到其他版本本課程進行預習、練習。

另，教育局有提供近萬台平板借用，目前還有餘裕，可以提供給家中有多個孩子或無電腦設備的家庭借用。

台中市長盧秀燕今宣布，現在是中部疫情高峰，為守護師生，她宣布高中以下實體課程延長至6月10日。記者林佩均／攝影
台中市長盧秀燕今宣布，現在是中部疫情高峰，為守護師生，她宣布高中以下實體課程延長至6月10日。記者林佩均／攝影

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

幼兒須到醫療診所接種被罵翻 盧秀燕：中央規定市府依法行事

台中青年「薪情差」 盧秀燕：企業盈餘應多分配基層勞工

恐龍陪打兒童疫苗 科博館6/1開設大型快打站

兒童疫苗接種牛步？ 盧秀燕：台中將是六都第二快完成

相關新聞

影／中部疫情高峰 盧秀燕宣布：高中以下實體課延至10日

台中市盧秀燕今天宣布，現在是中部疫情高峰，昨台中市確診數破萬人，其中師生確診達1千人，為守護師生，她宣布高中以下實體課程...

學生打疫苗時程大亂 家長抱怨

台北市長柯文哲要求高國中小等學校，6月3日前完成疫苗接種，各校原本排好的時程全被打亂。有家長反映，接種時程提早，孩子要晚...

台南遠距教學有老師眼睛快受不了 家長：孩子學習卡卡的

因應疫情台南高中以下學校遠距教學再延1周，不過，家長又在關心下周是否繼續再延，黃偉哲表示，也有家長希望恢復實體上課的聲音...

國高中九宮格確定取消 中小學停課新制30日上路

校園本土疫情延燒，教育部先前頒訂國高中「九宮格」停課原則遭外界撻伐，教育部本月25日對外宣布將取消九宮格匡列法，未來國高...

中小學暫停實體課標準 教長盼因校、因地制宜

教育部長潘文忠今天表示，各區域、各校的疫情狀況不同，如採齊一停課會產生較多影響，希望避免全面暫停實體課，採因校、因班級、...

畢業考碰上遠距教學 雲林各校自主應變

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，雲林縣長張麗善26日宣布，雲林縣高中以下遠距教學再延長1週至6月2日，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。