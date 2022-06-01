申訴無門！幼教產：別讓教保員成次等教師

立法院昨三讀通過教保服務人員條例、幼兒教育及照顧法，但全國幼教產業工會今天表示，仍未見公立幼兒園契約進用教保員的申訴爭議處理，依然以勞基法、勞資爭議處理法及性平法規定一筆帶過，期待加速教保員申訴條例修訂，別讓教保員成為幼教現場中的次等教師。

全國幼教產業工會表示，此次修法增加教保服務人員的裁罰並加重不當對待的懲處，其中增加終身不得聘任或1至4年不得聘用相關規定，並建立資訊公開機制等，對保護幼兒有一定程度作用，予以肯定。

該會指出，成立以來，接獲老師的陳情案未曾少過，其中最多是申訴管道的建立。當教保員面臨學校及直屬主管的不合理要求並以權威方式不明就理的懲處時，10年來教保員們都申訴無門，去年在教保員自組考核自救會的陳情下，教育部已取消75%考核甲等的限制，讓園內所有的教保員免於輪流拿乙等考核，但仍有園所在沒有實證的情況下有恃無恐地將教保員年年考績打乙等，而現場老師們只能含淚接受無任何招架餘地。

全國幼教產業工會表示，曾接獲各種弔詭的陳情內容，有教保員表明該任職園所的園長認為「既然已經刪除75%甲等的限制，也就是幼兒園的所有教保員都能拿到乙等的年終考績」，藉此脅迫老師。另還有幼兒園主管直接表明，「因為機關沒有多餘的經費」因此園內教保員任職了十餘年，無論表現多優秀仍是年年拿乙等。

全國幼教產說，這些不公不義的現象在各園所演出，其中更有教保員不堪長期遭受園所霸凌、欺壓因此含淚離職，成為此申訴條例建立不完全下的犧牲品，但教育部10年來不聞不問。

全國幼教產表示，公幼教保員的工作性質與教師一樣，其中表現優異的老師更不在少數，卻因為沒有任何申訴管道無法保障基本的工作權益，導致教保員們不僅要身兼教學、行政及排山倒海不合理的業務交辦，更要時時刻刻當個會拍馬屁的「乖員工」，這是在神聖的教育殿堂該發生的事情嗎？這樣天天為了考核擔心，工作壓力滿點的老師們，仍盡心盡力照顧孩子而誰來照顧老師?呼籲教育部應重視，加速教保員申訴條例修訂，別成為默許各園欺壓教保員的政府機關，還給教保員遲來的正義。