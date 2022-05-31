高苑科大董事會未如期捐資 再掀校方與董事會戰火

私立高苑科技大學校方與董事會互控風波持續延燒，校方今天因董事會未履行教育部要求5月28日捐資期限，再度發新聞稿抨擊董事會，並在校內集會簽署大字報列舉事項控訴董事會；隨後，董事會也發聲明回擊，直指校長趙必孝上任無法節撙開支、治校無能，並非新任董事會不捐資造成。

高苑科技大學教師與教職員今天在校集會簽署大字報，控訴董事會3次違背捐資承諾，4次企圖停招停辦，故意讓學校列入專案輔導學校，並試圖全面扣減教職員薪水，侵害師生權益。

校方指稱，教育部要求5月28日捐資期限已過，董事會無任何款項捐入學校，將造成全體教師5月薪水欠發，影響教師生計。

校方表示，當屆董事會是由營造景觀產業及安養長照業者組成，從今年1月份至今僅匯入1500萬元到校方；4個月内共召開5次董事會，共提出4次停招停辦學校，改辦社會福利事業的決議；又3次決議解聘現任校長。

校方指控，董事會使全校3000餘學生，300多名專兼任教師及職員的受教權、工作權受影響，於5月26日行文校方，不願意捐資支付教職員短缺薪資，公然打臉教育部5月13日公文的要求並違背5月19日向媒體承諾將於5月28日捐資 5000萬支付薪資。

董事會發聲明反駁，請社會各界及校內教職員生務必認清，校內財務狀況一向良好，今淪落發薪危機，直指校長趙必孝上任無法節撙開支、治校無能，將5.4億校務基金揮霍殆盡，並非新任董事會不捐資造成。

董事會強調，董事會無法掌握校長人事權，又被校長以行政權杯葛並拒絶配合，難以行使監督職權，導致董事會經營權被架空有責無權，且學校停招、停辦須經必要法定校內及校外程序，非董事會說了算。

董事會重申，在學校財務極度惡化下，第11屆董事仍願接手搶救學校，請教職員生務必認清事實真相，莫讓有心人士操弄，而顛倒是非、倒因為果，更直言，趙必孝在位一天，高苑科大永無生機。