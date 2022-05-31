高苑科大董事會未捐資 教部證實將罰董事長最重50萬

高苑科技大學校方今日再與董事會爆衝突，教職員工今天控訴董事會三次違背捐資承諾，恐導致全體教師5月份薪水全部欠發，嚴重影響教師生計。教育部今天證實，高苑科大董事會確實未依承諾捐資，將依私校法向董事長開罰最重50萬元，若函文後20天內仍未捐資，將提報私校諮詢會同意，請法院解散高苑科大董事會。

高苑科技大學教師與職員工今天在校園集會並簽署大字報，控訴董事會向教育部及校方表示要分期捐資1億5000萬元的承諾，已經三次違背，更四次企圖停招停辦，故意讓學校列入專案輔導學校，並企圖全面扣減教職員薪水，嚴重侵害學校學生及教職員工權益。

教育部先前要求高苑科大於今年5月28日前捐資5000萬元，不過教育部技職司副司長柯今尉接受本報電訪時證實，高苑科大至今仍未履行承諾，教育部將依《私校法》第77條開罰董事長，處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，得按次處罰至改善為止。

有鑑於校方最快可能下個月就付不出薪水，柯今尉表示，若董事會未改善，則可依循《私校法》第25條，經徵詢私校諮詢會意見，可向法院聲請停止或解除學校法人職務。

實際上，高苑科大今年3月14日時已被教育部列為專案輔導學校，不過柯今尉表示，若要動用到退場基金必須有三個前提，一是學校被命令停招，二是董事會被主管機關改組，三是學校已經沒有錢。

若以高苑科大現況來說，柯今尉表示，除了要先經退場審議會重新認定為專輔學校，認定後會給予一年改善期，若未解除專輔身份，則會啟動前兩項機制。換句話說，若高苑要動用退場基金墊付學校拖欠的教師薪資，至少還要再等一年以上。

不過柯今尉表示，若高苑科大董事會遲未履行捐資承諾，教育部將同時啟動兩條路，一條是依《私校法》第25條，經徵詢私校諮詢會意見，向法院聲請停止或解除學校法人職務，待董事會改組後再謀生路；另一條就是走退場條例，盼能盡早解決教職員工面臨的問題。

高苑科大董事會今天也發布新聞稿，表示學校被納專輔主因是財務惡化，財務惡化的主因是校長上任以來治校無能，將校務基金揮霍殆盡，因此導致發薪不正常，不是因為新任董事會不捐資，且董事會有公益辦學的決心，不會迴避籌資責任，但也不會是校長的提款機。