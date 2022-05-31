大學法修法再現曙光 潘文忠：下會期提行政院版

立法院日前修「大學法」，卻引發公私立大學校長群起反彈，認為此舉壓縮其他代表比例，呼籲應暫緩修法；台灣學生聯合會也召開兩次記者會呼籲立法院會增列「大學法」修正案，但最終仍未排進院會，形同又要重頭來過。教育部長潘文忠表示，教育部將提出行政院版，目標是下會期送進立法院，有了院版考量後，再參考目前部分委員提案，對於大學法修法會更具全面性。

日前立法院教育文化委員會通過大學法修正草案，擬將校務會議中學生代表比率從現行的至少1/10提高至1/5，但隨即引起各大學校長反彈，認為大幅提高學生代表占比更壓縮其他領域代表的權益，立法院應廣泛徵詢大學意見，並待教育部7月影響評估報告出爐後，才啟動修法程序，維護程序正義。

台灣學生聯合會等團體上周也赴立法院前，要求立院應盡速完成三讀。不過立法院院會最後排審「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案」，形同台鐵公司化的最後一哩路，但以此排擠到大學法審議。

潘文忠今天受訪時表示，教育部先前啟動有關大學自主的研究，近期將告一個段落，將以此為基礎形成大學法修法。他提到，除了學生參與機會，以及校務治理範疇，還有外界關心校務會議運作的面相，教育部會以這些基礎形成行政院版，目標是下會期送進立法院。

潘文忠說，有了院版考量後，再參考目前部分委員提案，對於大學法修法會更具全面性，不管學生建議，又或是大學端的想法，做一定衡酌修法會更周延，讓外界意見都能融入。