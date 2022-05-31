公務員可以兼職教師卻不行 全教產要求開放教師兼職

立法院於昨三讀通過公務員服務法修正公務員兼職規定，明定公務員在不妨礙本職情形下，於法定工作時間以外，可利用個人才藝表現獲取適當報酬。全國教育產業總工會今天表示，教育部多年來禁止基層教師兼職，卻又開放大專教師兼職公司董事，不合公平正義，呼籲教育部應停止侵犯基本人權，限制教師不得兼職的規定。

全教產今天指出，教育部長期透過「公立各級學校專任教師兼職處理原則」，禁止基層教師兼職，且教育部「國立高級中等以下學校與特殊教育學校兼任代課及代理教師聘任實施要點」也禁止「代理教師」兼職。

全教產說，年金改革後，退撫基金仍然籠罩於用罄的危機，公教人員退休金岌岌可危，教師若未雨綢繆先行自食其力，於法定工作時間以外兼職，為何要限制重重呢？因此109年也函詢教育部及縣市政府有關教師應開放兼職一案，以便教師針對退休金縮水、通膨等因素進行因應，全遭拒於門外，如今公務員兼職已開放，有關「教師開放兼職一案」，教育部還要再睡嗎？

全教產表示，依銓敘部及教育部資料，政府針對112年個人專戶制新基金目前只有規畫至85歲，112年起新進教師的退休金個人帳戶制，至85歲之後恐已用罄，故也應開放兼職禁令，舉凡「非上班時間、非經常性、非持續性、且未影響本職之工作」，均應開放，以便教師及早準備85歲之後的退休金。

全教產也提到，代理教師7、8月幾無收入，已影響其基本生活，教育部應馬上開放「代理教師」學期中的兼職禁令，只要是「非上班時間、非經常性、非持續性、且未影響本職之工作」，均應開放，以彌補代理教師每年有2個月「零」收入，而非教育部所言7、8月再臨時去找一份不足糊口的工作。