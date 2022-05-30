特教師不開缺靠代理師、正式缺1492人 無教師證也上陣

早療意識抬頭，特教生人數逐年上升，目前全國中小學約有6萬多名特教生，不少縣市怕出現超額教師，又認為普教師「能教更多人」，導致去年全國特教師未聘缺額計有1492人，多靠代理教師調控，但有特教教師證的代理師有限，其中基隆市國中特教師合格率全國最低。有教師戲稱，若找不到有牌的特教師，對學校來說只是請保姆，不僅專業堪慮，流動率也高。

每年五、六月，各縣市教育局陸續完成特教學生鑑定安置作業，暑假再由特教老師替每位特教生擬定個人學習計畫（IEP），讓孩子能獲得符合個別需求的適性教學與發展。但受少子化影響，不少縣市不敢將正式教師補滿，卻也導致教學現場滿是代理教師，但代理師年年換人，學生每年都得重新適應環境。

根據教育部109學年度統計，以國中階段來說，基隆市特教合格教師（指有取得特教教師證）比率僅百分之六十五，遠低於全國平均值百分之八十六。去年多個縣市教甄因疫停辦，各縣市開出大量代理缺，不少代理教師多往都會區流動，還有學校找普通教師充當特教師，但僅負責學科補救教學，無法處理特教業務。

全國教師工會總聯合會特委會副主委、基隆市教師工會特教代表鍾正信指出，部分學校每學年光找特教代理教師，多次招聘後僅能聘用的不具教師資格者，即便今年基隆市打算釋出8個國中正式特教缺，但要讓合格率與全國一致，至少要補22位，在不保證年年開缺的情況下，補8人實在太少。

鍾正信也提到，若在基隆市普教超額教師沒地方放，還被允許佔去特教正式缺，比如編制要5位特教師，但只聘3個正式特教師，另兩個給普班佔缺處理超額，還有學校特教師撐不住轉普教，卻又被抓回去支援教特教，亂象頻傳。

一名雲林縣特教老師表示，不少持有普通教師證的教師，會認為特教是門專業，因此不敢來應徵特教代理教師，但開到第三招以後，一般大學畢業、沒教師證的都可以來，「對學校來說是保姆性質」，專業度堪慮。

另名南投縣特教老師也提到，特教領域往往需要團體作戰，但特教代理二招後僅需一般教師證，教學背景、課程知能，面對學生的臨場反應力，都與具備特教證的師資有顯著差別。

一名國小特教代理教師Amy（化名）今年服務屆滿十年，她大學主修特教系，畢業實習後取得特教教師證，代理生涯中也同步準備正式教師考試，但北部特教缺額少又難考，連年挫敗下也常反問自己要不要撐下去。

Amy也說，代理缺一年一聘，流動率高，最辛苦的除了學生要適應不同代理老師，學校的正式教師每年都要「手把手」的教新人，重講一次學生情況。

另一名國中特教師Judy，一共待過五所國中、兩所國小，已累計十年代理特教師生涯，過程中也邊教學，邊利用瑣碎課餘時間準備正式考試，但總天不從人願，特教師缺額少、競爭激烈，尤其基隆特教缺常被拿去增聘普通班教師，理由是普通班能服務更多的學生，甚至還可挪來教特教，就曾聽過有社會老師在教特教班。

基隆市教育處表示，自上學年度起就規劃逐年辦理新聘國中特教教師甄選，提升師資合格率。本學年度因為爆發本土疫情停辦甄選，導致合格率下降。下學年預計甄選8名國中特教正式教師，到時候合格率將由六成五提升到七成五。

教育處說，目前全市所有國中都有正式特教教師，未來會持續協助學校聘用合格特教代理教師，並配合每年追蹤檢討整體合格情形，辦理教師甄選，提升特教教師合格率，維護學生受教權益。

教育部則說，各校資源班教師人數較少，導致代理教師控留呈現比例相對高，國教署將透過對特殊教育績效評鑑，持續引導各縣市政府與學校聘任特殊教育專任師資。