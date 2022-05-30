看出門道 北市國中小生分享讀報成果
台北市誠正國中、陳欣希教授團隊合辦「揪伴讀報計畫小達人」工作坊，今(5/30)在線上舉行成果發表會，誠正國中「捷報隊」、南港高中國中部「微笑隊」，分享透過闖關、迷宮遊戲，揪同學一起讀報，雖然闖關活動因疫情改成線上，仍有9校三百多名師生參與。
台北市教育局連3年邀請陳欣希團隊舉辦多場讀報工作坊，透過師生共學，鼓勵國中生發揮「自動好」精神，不只自己看報，還要揪親友一起讀報。「讀報是生活中很好的養分」，北教局中等教育科課程督學陳淑君提到聯合報、國語日報出版適合國中生閱讀的報紙，讓師生能從讀報中教學相長。
「世界廁所日是哪一天？」「元宇宙是什麼？」誠正國中「捷報隊」挑選三個闖關遊戲題目讓老師作答，竟然有過半老師答錯，閱推老師林瓊雯說，這些題目都是「捷報隊」成員從好讀周報找到的題材，反覆討論後擬定。
「微笑隊」花半年策劃、製作「迷宮地圖」，參與者先從五朵雲中擇一，成功回答5道問題才能過關，兩張大地圖張貼在樓梯牆面與走廊地面上，吸引許多目光。
多位參與研習的老師好奇，學生們怎麼設計題目。「微笑隊」表示是聽了指導老師唐甯的建議，設計「讀者有興趣、看完報紙才會回答、連結生活經驗」的問題；「捷報隊」的張仁滐提到，在出題過程學到「要用不同的角度看世界」，也才體會老師出題時的辛苦。
明德國小參與闖關活動，該校學生李岳勳說，報紙主題五花八門，跟課本的內容很不一樣，「讀新聞的小標題，能很快掌握全文」。
「微笑隊」隊員之一的游子昀表示，籌備活動不容易，需要一直突破自我，也要有堅強的意志力，「過程有多不容易，結果有多不簡單」，「感謝同學給予的建議，讓我有成長不少」。「捷報隊」隊員黃宇陞指出，不少青少年沉迷在手機世界，他則從活動發現閱讀不同於手機的趣味，「歡迎大家一起沉迷在閱讀的世界」。
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