打造國際頂尖大學直通車 復興雙語高中線上說明會報名中

矽谷的科技實力、設計的創意搖籃、商業的自由之都……，許多優秀學子都渴望能前進美國頂尖大學，與世界級A咖人才比肩，對齊嶄新國際視野，讓自己站上未來職涯最佳利基點。

臺北市私立復興實中在世界機器人錦標賽中表現亮眼，雙語部線上招生說明會請見文末。 圖/臺北市私立復興實中 提供

學生全數錄取全美前百大，80%進入TOP 30頂尖大學

想要前進世界頂尖大學，從高中就要做好預備。位於台北市大安區的臺北市私立復興實中雙語部，延續歷年卓越的國際升學佳績，今年的成果一樣亮眼！雙語部45位學生全數錄取美國前百大名校，80%進入全美排名前30名大學，8位進入全美排名前10大一流學府。私立復興實中雙語部學生各科AP考試平均成績皆高出世界平均1-2分，讓學生及早找到自己的定位、培養紮實的學術能力、並且擁有贏在未來的好品格與續航力，是臺北市私立復興實中一直以來的教育目標。

臺北市私立復興實中課程設計活潑多元，雙語部學生各科AP考試平均成績皆高出世界平均值。 圖/私立復興實中 提供

不只是國際競賽常勝軍，還享人文藝術跨域加值

無論是國際科展、數理學科奧林匹亞競賽、亞太區機器人錦標賽，或是模擬聯合國、教育部外交小尖兵競賽等，都能看見復興學子出色的表現。從預備比賽到奪得獎牌，學生大多都會花上幾個月的時間進行訓練；而在其他時間裡，他們從事運動、學習國樂、參與偏鄉服務，透過各式多元課程強化體能、培養藝術人文底蘊，進而掌握自我未來定位和方向，看見自己獨一無二的光芒。

外師教授AP文學課程，引導學生接軌國際視野。 圖/臺北市私立復興實中 提供

不只把孩子送進名校，更要為孩子選擇適合的學校

除了開設超過15門美國官方認證之AP美國大學先修課程、25門以上由學生創辦經營的社團，激發學生潛能同時接軌國際視野。吳志弘校長上任後，更在臺北市私立復興實中成立國際交流中心，積極和美國、日本名校締結姊妹校，並計畫引進Global University Pathway Program「全球大學直通車課程」。國際交流中心也會幫助學生深度認識每一所學校的校風特色、未來就業機會，幫助孩子真正找到自己的定位與熱情所在。

吳志弘校長表示，未來的世界充滿變革與機會，教育應該要回歸到適性揚才的本質，期待親師一起攜手幫助孩子探索人生、找到自己與世界的連結，也希望復興學子能站穩腳步，勇敢迎接挑戰。

臺北市私立復興實中高中雙語部線上招生說明會將於6/17(五)18:30~20:00舉行，今年招生名額共有29名，歡迎想了解的家長一起來參與。報名請洽：https://forms.gle/AV2hUMptVT9oRd1q7

復興火炬：https://www.fhjh.tp.edu.tw/