教部擬補助本土語教育學分班學費 最快今年9月發放

今年8月起本土語文和台灣手語列中小學必修，為擴增本土語師資，教育部今天表示，目前正研議發放「本土語文專長學士後教育學分班」獎助金，自今年9月1日起（111學年度），尚在修讀或新修讀本土語文專長學士後教育學分班且成績達標準者，提供部分學分費補助，減輕學員經濟負擔，以利更多學員投入。

不過教育部從109學年開設「本土語文專長學士後教育學分班」，補助是否會溯及既往？教育部表示，若於111年9月1日前修畢學分者，因預算編列年度、政府經費支用及預算法相關規定，教育部將就相關規定，再進行評估。

教育部表示，本案預計於112年納編本部預算並動支經費，相關規畫待完成後再行對外公告。