不畏逆境、努力向學 屏東縣5學子獲總統教育獎

2022年總統教育獎日前公布名單，全國56名學生獲得殊榮，屏東縣今年有5名學子獲獎，他們克服逆境、自身障礙，努力向學，分別為國小組南和國小王昊，國中組潮州國中王佑家、高中組，屏榮高中李欣珉、內埔農工李敏、與屏東大學蔡東霖。

屏縣府教育處指出，來義鄉南和國小王昊在小學低年級加入足球隊，熱愛愛運動，練習全勤，教練稱他，雖然跑不快，但很有耐心，也是球隊先發選手，今年球隊拿下屏東縣運足球男童冠軍等。

排灣族傳統部落王昊致力學習部落文化，參加學校傳統歌謠隊，也學習傳統射箭，積極參與部落活動，向部落的木雕師、皮雕師學習傳統技藝，透過部落重要祭典展現習得的傳統技能。

潮州國中三年級的王佑家雖出生不完美的家庭，國中時曾一度叛逆，他沒有放棄自己，樂觀接受自身不足，克服眼疾，也感謝一路願意伸出援手幫助他的人，也參與學校阿卡貝拉人聲樂團演出，接受各種挑戰。

屏榮高中電子商務科三年級李欣珉，自小父母親離異，國中時接連遭逢父親、爺爺、奶奶因病過世，姑姑一路不離不棄照顧他與弟弟，他感謝社福團體協助，安心求學，110學年度參加全國技藝競賽拿下商業簡報組第二名，保送屏東科技大學社工系，「希望有能力回饋社會助人」。

國立內埔農工拳擊好手李敏，來自恆春，她從小和印尼籍母親相依為命，國三時接觸拳擊運動，改變自我，從拳擊門外漢到屢獲金牌，她背後付出努力，堅持不放棄信念，擦乾眼淚重新戴上拳套繼續練，入選全國拳擊選手。

屏東大學國貿系二年級腦性麻痺學生蔡東霖，出生時因腦部缺氧衍生後遺症，喝水、吃飯、翻書等需要旁人協助，但他樂觀向學，大學連結特教資源提供相關輔具，生輔組安排無障礙宿舍讓他與母親王淑萍同住，省下每天2小時通勤往返，未來他希望成為程式設計師。