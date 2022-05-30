快訊

行政院大撒幣300億補貼租金：是德政，還是買票？

比三級警戒更焦慮…疫情下的幼兒照顧難題 家長瀕臨崩潰

影片曝光！保一總隊警察打警察 學弟殘暴打斷學長腿骨

不畏逆境、努力向學 屏東縣5學子獲總統教育獎

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東大學國貿系二年級腦麻生蔡東霖（左）樂觀向學，母親王淑萍陪伴在旁，獲得今年總統教育獎。圖／報系資料照
屏東大學國貿系二年級腦麻生蔡東霖（左）樂觀向學，母親王淑萍陪伴在旁，獲得今年總統教育獎。圖／報系資料照

2022年總統教育獎日前公布名單，全國56名學生獲得殊榮，屏東縣今年有5名學子獲獎，他們克服逆境、自身障礙，努力向學，分別為國小組南和國小王昊，國中組潮州國中王佑家、高中組，屏榮高中李欣珉、內埔農工李敏、與屏東大學蔡東霖。

屏縣府教育處指出，來義鄉南和國小王昊在小學低年級加入足球隊，熱愛愛運動，練習全勤，教練稱他，雖然跑不快，但很有耐心，也是球隊先發選手，今年球隊拿下屏東縣運足球男童冠軍等。

排灣族傳統部落王昊致力學習部落文化，參加學校傳統歌謠隊，也學習傳統射箭，積極參與部落活動，向部落的木雕師、皮雕師學習傳統技藝，透過部落重要祭典展現習得的傳統技能。

潮州國中三年級的王佑家雖出生不完美的家庭，國中時曾一度叛逆，他沒有放棄自己，樂觀接受自身不足，克服眼疾，也感謝一路願意伸出援手幫助他的人，也參與學校阿卡貝拉人聲樂團演出，接受各種挑戰。

屏榮高中電子商務科三年級李欣珉，自小父母親離異，國中時接連遭逢父親、爺爺、奶奶因病過世，姑姑一路不離不棄照顧他與弟弟，他感謝社福團體協助，安心求學，110學年度參加全國技藝競賽拿下商業簡報組第二名，保送屏東科技大學社工系，「希望有能力回饋社會助人」。

國立內埔農工拳擊好手李敏，來自恆春，她從小和印尼籍母親相依為命，國三時接觸拳擊運動，改變自我，從拳擊門外漢到屢獲金牌，她背後付出努力，堅持不放棄信念，擦乾眼淚重新戴上拳套繼續練，入選全國拳擊選手。

屏東大學國貿系二年級腦性麻痺學生蔡東霖，出生時因腦部缺氧衍生後遺症，喝水、吃飯、翻書等需要旁人協助，但他樂觀向學，大學連結特教資源提供相關輔具，生輔組安排無障礙宿舍讓他與母親王淑萍同住，省下每天2小時通勤往返，未來他希望成為程式設計師。

教育處指出，2022年總統教育獎預定在8月5日台北圓山大飯店舉行頒獎，期望能以獲獎者的生命故事，發揚正向生命教育精神。

屏東縣來義鄉南和國小王昊獲得總統教育獎。圖／屏東縣府提供
屏東縣來義鄉南和國小王昊獲得總統教育獎。圖／屏東縣府提供
屏榮高中電子商務科三年級李欣珉獲得總統教育獎。記者劉星君／攝影
屏榮高中電子商務科三年級李欣珉獲得總統教育獎。記者劉星君／攝影
屏東縣潮州國中三年級王佑家出生不完美家庭，克服眼疾，努力向學，接受自身不足，感謝一路願意伸出援手幫助他的人，也參與學校阿卡貝拉人聲樂團演出，接受各種挑戰。圖／屏東縣府教育處提供
屏東縣潮州國中三年級王佑家出生不完美家庭，克服眼疾，努力向學，接受自身不足，感謝一路願意伸出援手幫助他的人，也參與學校阿卡貝拉人聲樂團演出，接受各種挑戰。圖／屏東縣府教育處提供
國立內埔農工李敏獲得總統教育獎。圖／內埔農工提供
國立內埔農工李敏獲得總統教育獎。圖／內埔農工提供

屏東縣 足球

延伸閱讀

屏縣今起校園施打BNT兒童疫苗 潘孟安：端午連假前打完

屏東縣最美「義成伯の麵店」暫時歇業！ 最快六月中旬回歸 喊話粉絲耐心等候

不一樣的畢典 攀樹、下海拿證書

台東校長行為不檢遭解職 高等行政法院判教育處違法

相關新聞

最快九月 移工可讀四技二專進修部

少子化衝擊大專招生，也衝擊我國勞動力。國發會及教育部規畫自一一一學年起，由科大和企業合作開班，鼓勵製造業、營造業、農業及...

30歲以下、4產業移工讀四技二專進修部 最快9月開班

少子化不僅衝擊大學招生，也衝擊我國勞動力。國發會及教育部規畫自111學年起，由科大和企業合作開班，鼓勵製造業、營造業、農...

不畏逆境、努力向學 屏東縣5學子獲總統教育獎

2022年總統教育獎日前公布名單，全國56名學生獲得殊榮，屏東縣今年有5名學子獲獎，他們克服逆境、自身障礙，努力向學，分...

個申災難／高中生答非所問觀念亂 台大教授憂新生數理基礎弱化

108課綱自然科的部定必修，物理、化學各只剩2學分，新型學測只考部定必修範圍，對大學端教學造成衝擊，台大教授預言，以理工醫農專業學系為例，若只有部定必修的自然科基礎，大學會唸得很痛苦。上周末是大學個人申請第二階段面試黃金周，幾名台大化學系口試委員感嘆，今年考生答非所問，重要觀念混淆的情況，比往年嚴重；不過，人文社會科學領域的教授卻有不同觀察。台大歷史系教授說，今年高中生在口試時，說起想進歷史系的理由比較有說服力，不像空口說白話。

數位落差帶來衝擊 劉建國呼籲消彌從教育開始

民進黨立委劉建國、台灣法律科技協會理事長江雅綺、台灣數位文化協會理事長陳文良與中正大學經濟學系教授蔡明宏，上午在立法院舉...

助教師在職進修第二專長 教部暑假開辦39學分班

為落實新課綱、國家語言政策、充實多專長師資，教育部今年開辦中等學校教師在職進修第二專長學分班，將陸續於暑假開辦39班，預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。