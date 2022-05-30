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數位落差帶來衝擊 劉建國呼籲消彌從教育開始

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
民進黨立委劉建國、台灣法律科技協會理事長江雅綺、台灣數位文化協會理事長陳文良與中正大學經濟學系教授蔡明宏，上午在立法院舉行「消彌台灣資訊落差從教育開始」記者會，探討今疫情下數位落差所帶來的衝擊。記者黃義書／攝影
民進黨立委劉建國、台灣法律科技協會理事長江雅綺、台灣數位文化協會理事長陳文良與中正大學經濟學系教授蔡明宏，上午在立法院舉行「消彌台灣資訊落差從教育開始」記者會，探討今疫情下數位落差所帶來的衝擊。記者黃義書／攝影

民進黨立委劉建國、台灣法律科技協會理事長江雅綺、台灣數位文化協會理事長陳文良與中正大學經濟學系教授蔡明宏，上午在立法院舉行「消彌台灣資訊落差從教育開始」記者會，對於今疫情下數位落差所帶來的衝擊。對此，劉建國表示，遠距教學、視訊問診甚至是數位支付等，這些數位科技過去政府都持續在推動，但這兩年因為疫情來勢汹湧，使全民生活產生改變，導致遠距教學、視訊看診以及數位支付等，這些數位科技應用迅速的走進大眾的生活中。

劉建國也指出，雖然數位科技加快腳步走入我們的生活，但也發現相關的軟硬體及配套措施都還有缺失或沒有完備。許多偏鄉學校部分學生家中無遠距教學設備或設備不足，無法正常上課。如何在學生使用遠距上課或上網查找資料時，避開網路上不良內容與資訊，同時提升學生在數位安全及法制的認知也是眼前當務之急。

遠距教學 劉建國 疫情

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