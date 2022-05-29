大學個申考生拿無居隔單恐影響升學 教部：可簽切結書

近來是本土疫情高峰，卻也是大學個人申請第二階段，傳卻出有考生被居隔改採書審，一直到了大學要求學生繳交隔離證明時都還沒取得居隔證明，恐影響升學。全國高級中等學校教育產業工會呼籲，可讓學生先簽立切結書，讓學生可正常參與各大學校系的放榜、志願序選填及申請入學統一放榜。

另外，全國高級中等學校教育產業工會說，若因系統優化，導致撈不到學生居隔資料，學生戶籍所在地的衛生單位應改採人工方式盡快查證後，緊急開立書面證明給學生。

教育部也說，若考生因地方衛政單位作業，致需延遲提交證明文件者，大學均會同意由考生簽立切結書，並於事後補件方式，給予彈性；若有個案考生遇有地方衛生單位資料遺漏、或數位證明查無資料等不可歸責於考生的情事，考生可向教育部反映。

全國高級中等學校教育產業工會秘書長許麗吉表示，有學生反映，最近陸續到了大學端要求居隔學生繳交隔離證明的期限，學生卻還拿不到疫情指揮中心系統中提供居隔證明，導致學生非常焦慮，擔心升學權益受損。

如今卻又傳出指揮中心系統優化時出問題，有縣市回報查無接觸者資料，資料疑似在優化過程中遺失、找不回來。許麗吉表示，居隔證明攸關學生升學權益，呼籲教育部、各大學端及疫情指揮中心一定要重視學生的升學權益，若學生無法在大學規定的期限內，拿到正式的居隔證明，若屬於他無法抗力的因素，政府一定要確保這些學生的升學權益。

下周起各大學校系陸續放榜，緊接著是填志願分發及統一放榜。許麗吉表示，為降低學生焦慮及社會不安，懇請教育部及疫情指揮中心盡快發文給各大學端，讓大學各校系清楚知道，目前有這樣的狀況發生，應給予彈性補救措施，不要影響學生升學權益。

許麗吉也建議，可讓學生簽立切結書，讓學生可正常參與各大學校系的放榜、志願序選填及申請入學統一放榜，尤其居隔考生的名額是外加的，不排擠其他考生權益的情況下，希望盡量保障學生的升學權益。

許麗吉也呼籲疫情指揮中心，若考生有這樣的狀況發生，系統也撈不回學生的居隔資料，應改請學生戶籍所在地的衛生單位，以人工方式盡快查證後，緊急開立書面證明給學生，讓學生可以盡快補給大學端，保障學生的升學權益。

教育部表示，配合指揮中心5月25日公告民眾可透過健保快易通APP申請COVID-19數位證明等資訊，教育部也在26日通知各大學，可採認該數位證明取代紙本居隔單或確診單。

教育部也說，5月19日起大學辦理申請入學甄試起，若考生因地方衛政單位作業，致需延遲提交證明文件者，大學均會同意由考生簽立切結書，並於事後補件方式，給予彈性。目前亦有多位考生先切結適用防疫應變機制，事後也順利補件。

教育部表示，若有個案考生遇有地方衛生單位資料遺漏、或數位證明查無資料等不可歸責於考生的情事，考生可向教育部反映，以轉請該考生擬面試的大學同意該考生先切結適用防疫應變機制。

教育部說，因大學招生係涉及整體公平性，考生後續仍應提交證明文件，交付大學來認定，否則仍須依招生簡章規定視為面試缺考。