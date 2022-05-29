台南讓特教生也愛運動 知動教室與體育合一

台南市教育局重視特教學生運動權益，對身障生超過25人學校優先設置知動教室，已幫助700名特教生在更安心的環境下活動；並辦理「適應體育」教師增能研習，引領300多名教師轉化教學動能，藉由調整運動規則、進行方式、環境，讓特教生輕鬆享受運動的樂趣。

市長黃偉哲市長表示，透過設置知動教室，搭配設計多元適性的活動，2年來已讓19校700名特教生適應體育活動，有助於情緒穩定與課業學習，未來將推廣至全市特教生以訓練動作平衡協調發展，增進前庭覺及本體覺等感覺統合，改善學生情緒及行為衝動問題。

教育局長鄭新輝說，知動教室如特教生的健身房，提供身心障礙學生體能運動場所，幫助學生大肌肉發展、身體平衡、手眼協調、情緒穩定與改善行為問題等，更讓特教生也能愛上運動，培養健全的體育素養。

東區大同國小設有知動教室，校長李素珍說，鋪設知動教室地板安全防護地墊後，教室變得明亮又寬廣，讓特教生有優質又安全的學習環境。加上教師具有適應體育專業知能，無論上律動課程或體育課程，學生都開心。

永康區復興國小校長杜雨霖表示，學生透過「軟質積木」綜合組，建構堆疊能力，能提升多重色彩形狀認知、創意與想像力。

大橋國小設置「跳床」與設計相關活動，有助於強化特殊生的下肢肌力、增強心肺適應及膝、髖關節活動角度，提升動態平衡能力，明顯降低特殊生在校跌倒的機率。

崑山國小認為，若能充分使用知動教室的空間及設備，再搭配多元化課程，就是門好的適應體育課程，例如透過攀岩或投籃，提升學生身體協調能力；利用盪鞦韆進行感覺統合活動，輔以遊戲或競賽，能提升孩童專注力及建立與人互動技巧。