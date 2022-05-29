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催生幼兒園至12年級雙語學校 台南定114學年度招生

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市沙崙國中轉型為K（幼兒園）至12年級具特色雙語教學示範學校，新建校舍工程今天上午動土後，與會來賓合影。記者黃宣翰／攝影
台南市沙崙國中轉型為K（幼兒園）至12年級具特色雙語教學示範學校，新建校舍工程今天上午動土後，與會來賓合影。記者黃宣翰／攝影

台南市政府規劃將沙崙國中轉型為K（幼兒園）至12年級具特色雙語教學示範學校，新建校舍工程今天上午動土，預計於114學年度完工後轉型為高中，並開始招生。

據了解，沙崙國中轉型新建工程，預計投入總經費約8.4億元，除了新建幼兒園、國小部與高中部等各棟教室，也將興建廚房與具備溫水游泳池的多功能體育館，教室空間以開放、彈性共享的空間設計概念，讓不同教育階段的學生可互相交流。

市長黃偉哲上午9點出席沙崙國中轉型新建工程動土典禮致詞表示，沙崙國中轉型計畫經過多年發想、籌畫及討論，終於能夠動工，無論是多年齡層的教育模式，或打造優質雙語教育課程，都是台灣教育界示範性指標，從地方到中央都極受關注，期待工程如期、如質完工。

黃偉哲說，沙崙智慧綠能科學城是台南轉型為智慧科技、人文關懷與環境永續的重要引擎動力來源，市府團隊努力𠭊取中央經費挹注，並搭配市府預算，希望打造優質教育環境，除了將雙語教育列為教學重點，也將成為永續綠能與智慧創新生活結合的前瞻學校。

台南市教育局長鄭新輝表示，沙崙國中為了轉型為全雙語學校，從107學年度起試辦雙語課程教學，逐年增加雙語教學領域，未來轉型為沙崙高中後，將成為全台灣第一所K（幼兒園）至12年級的公立學校，充分滿足沙崙智慧綠能科學城園區就學需求。

鄭新輝說，沙崙國中轉型新建工程預計2025年完工，114學年度開始招生，未來規劃招收幼兒園2班，國小部18班，國中部18班，高中部9班。

台南市沙崙國中轉型為K（幼兒園）至12年級具特色雙語教學示範學校，新建校舍工程今天上午動土。記者黃宣翰／攝影
台南市沙崙國中轉型為K（幼兒園）至12年級具特色雙語教學示範學校，新建校舍工程今天上午動土。記者黃宣翰／攝影

幼兒園 台南 雙語教育

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