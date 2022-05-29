雙語政策英師缺額多另種隱憂 校長：關鍵在態度與作法

眾多流浪教師期待的台南市國小教師甄試，今年不受疫情影響照辦，已受理報名中，其中英語教師缺額226人最多。有校長認為學校為了達成雙語學校目標，讓英語老師擔任級任老師，以增加英語老師缺額，擔心非拿手而影響其他科目教學品質，但有校長不以為然。教育局表示，班級間可用互教的方式彌補不足。

台南去年國小教師甄試受疫情影響停辦，讓許多流浪教師失望，由於學校教師缺額已有4百多人，不適合再以代理教師因應，儘管疫情來勢洶洶，仍照常舉辦。25日起至31日報名，7月2日筆試，將錄取444名正式教師，其中一般教師137人、英語教師226人，另有音樂、體育、專任輔導教師，由於缺額多，已吸引3千多人報名。

近年來為配合雙語政策，國小英語老師缺額明顯增多，逐漸高於一般教師，多名校長認為，英語老師的專長是英語，學校為了達成雙語學校目標，常讓英語老師擔任級任老師，以增加英語老師缺額，也壓縮到一般老師的名額，若繼續下去，擔心會影響其他科目的教學品質。

教育局長鄭新輝說，英語老師擔任級任老師或導師，不一定要包班教，可和其他班老師協調，相互支援，如數學可請他班老師來教，自己則去教拿手的科目。西門實小校長呂翠玲表示，該校就有老師這麼做。

「雖有隱憂，但要看老師的態度及學校的作法，如何讓英語老師有足夠信心教非英語科目。」東區復興國小校長林茂盛說，就有老師因為要被派去擔任級任老師，自認自己的國文、數學較弱，就努力向資深老師請教並事先做好準備，當了6年級任老師，表現非常好，也受小朋友喜愛。因此，考進來的英語老師也應有心理準備，未來不只教英文，可能還要教其他科目，應做好準備，多充實自己，才能因應新課綱強調的跨域共備。