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大學學生會投票率超低　校長質疑校務會議席次代表性

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大學法修法，擬提高現行校務會議學生代表席次。示意圖。圖／台灣大學提供
大學法修法，擬提高現行校務會議學生代表席次。示意圖。圖／台灣大學提供

立法院19日初審通過大學法部分條文修正草案，欲提高校務會議學生代表比例從十分之一改為五分之一，預計下個會期力拼三讀。但據教育部調查報告指出，近三年各校學生會選舉投票率多在10%以下，讓大學校長質疑，即便放寬學生代表比例，也因為投票率低而代表性不足。

大學法第33條保障學生參與各級會議權益，於學業、獎懲上均可納入學生意見。對此，教育部亦委請大學辦理定期調查，110年調查報告收集全台129間大學學生會有效問卷，並請各校學生會長等幹部進行填答。

教育部110年全國大專校院學生會調查報告指出，各校學生會長多由全校學生普選產生，但若觀其投票率，107年30.2％學校未作答，投票率在10%以下學校達21.7%，其次則為投票率11%至20%達17.8%；108年未作答學校佔22.5%，但投票率在10%以下的學校高達27.1％，11%至20%的學校則為16.3%，109年投票率10%以下的學校更達30.2％。

修法放寬學生代表比例幾乎是朝野立委共識，根據知情人士透露，大學法送入立法院教委會審議前，教育部已先召集四大大學協進會代表先行討論，協進會堅持維持學生代表現有比例，最後教育部折衷，提出讓協進會也能接受的八分之一底線，但未料教育部赴立法院報告時經立委一番殺價，政務次長劉孟奇隨即妥協改為五分之一，讓校長們十分傻眼。

一所南部國立大學校長指出，台灣校園民主化走了30年，但近年來學生會並不積極，學生會更是少數中選出來的代表，投票率低可說是大學共同問題，能代表大多數學生的學生會實則很少。

該名校長說，提升代表席次可能碰上需開會時學生因課業不能出席，或不是其所關心的議題也不出席，可能導致校務決策延宕。在資通訊發達的年代學生很容易透過各種管道反應想法，應要思考，是否一定要透過提高學生校務會議代表比例才能落實校園民主。

一名私校校長則說，現在校園性平會、學務會議都已具備學生席次，開會頻率高於校務會議也更具彈性。少子化下轉學又容易，學校招生困難不會輕忽學生意見。

由於大學法修法最終未排入本會期議程將於下一個會期再戰，該名私校校長也談到，立法委員欲修法放寬比例也應該找大學校長對談，甚至舉辦幾場公聽會讓大學也能反應聲音。

投票率 教育部 立法院

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