中金院畢業即就業 中信就業媒合率達96% 3人錄取儲備幹部 利明献董事長肯定辦學成果

中信金融管理學院攜手中國信託交出亮眼就業成績單！中信金融管理學院(下稱「中金院」)28日舉辦第四屆大學部暨第五屆研究所畢業典禮，因應疫情，首次同步線上直播讓家長和外賓觀禮；中金院董事長馮寄台與中國信託銀行(下稱中信銀行)董事長利明献親自出席獻上祝福，期許畢業生成為中金院引以為傲的國際智慧金融家。

中信金融管理學院董事長馮寄台(左五)和中國信託銀行董事長利明献(右五)出席中金院畢業典禮。 圖／中金院 提供

中信產學合作 畢業生就業成果佳身兼中金院董事的中信銀行董事長利明献，以雙重身份在畢業典禮中致詞，他提及國際情勢多變，金融業首當其衝，但危機就是轉機，因應AI大數據人才的需求，中國信託與中金院持續深化各方面的合作，學校亦成立AI系培養跨域人才，學生在AI相關競賽都獲得很好的成績。利明献董事長也鼓勵畢業生壯大學習力、語言力和人際力「三力」，除了基礎專業知識外，也要增進國際政治、歷史藝文、運動娛樂等方面的學習；在語言力部分要培養良好溝通和表達，流利的英文或第二外語能力將會大幅提升職場競爭力；最後要累積人脈存摺，能有團隊合作的好夥伴對職涯會有很大的幫助。利董事長肯定中金院是中信最強大的人才農場，感謝家長願意把孩子送到中金院來學習，中金院校友也將是中國信託最強的生力軍，加入中信是最正確的決定，一定可以在中國信託實現大未來。

中金院與中國信託就業媒合率達96%，中信銀行董事長利明献歡迎最強生力軍。 圖／中金院 提供

中國信託與中金院連續五年推動就業媒合專案，今年有75位畢業生申請就業媒合，已有72人取得畢業即至中信就業的機會，就業媒合率達96%，媒合作業仍在持續進行；另外，有三名大四生在建教合作計畫表現深獲主管肯定，今年轉為正式員工，還沒畢業即轉為正職，順利職涯接軌。其中參與就業媒合的畢業生，研究所的張宸銚、李瑜庭等三人獲選中國信託MA儲備幹部，首年即能挑戰百萬年薪；有兩人錄取「國際金融業務菁英」(International Banking Associate，IBA)，有機會至海外據點實戰歷練，三年完訓通過考核後，即能提升為客戶經理，錄取IBA的財法系王姵媜說，很開心過去的付出有了成果，有信心迎接新的挑戰。

莫忘初衷！施校長勉校友成為回饋社會的金融家八年前中金院辜仲諒創辦人以「公益為先、助弱扶優」的辦學理念，催生了中信金融管理學院，今年有18名畢業生在中國信託提供的希望獎助學金支持下，完成了學業，畢業生致詞代表高定暐就是其中之一，他非常感謝學校的支持，讓他有機會翻轉人生，現在已經成為台灣人壽的員工了！中金院校長施光訓勉勵學生，進入職場後雖然只是小螺絲，但未來都將發光發熱，有機會在舞台上成為最閃亮的巨星，也期許學生踏出社會後，都能秉持辜創辦人回饋社會的熱情與大度，用謙卑的心奮鬥不懈，成為積極回饋社會的金融家。

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